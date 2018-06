Lüdenscheid - Mit Texten aus aller Welt – neu erzählt und von zarten Harfenklängen unterlegt – machte Erzähler Jörn-Uwe Wulf den zweiten Lüdenscheider Märchenspaziergang über den Waldfriedhof „Loh“ zu einem besinnlichen, berührenden Erlebnis.

Rund um das Thema Vergänglichkeit kreisten die ausgewählten Märchen des Märchenerzählers aus Ahrensburg, der beim „Lohwaldzauber“ der Feuerbestattung Sauerland an ausgewählten Standorten mit Volksmärchen wie „Der Tod im Pflaumenbaum“ innehalten und über letzte Dinge nachdenken ließ. Ein verwunschener Zauber ging von seinen Erzählungen um Leben und Tod, das Werden und Vergehen aus.

Vielfältig, mit den Märchenspaziergängen als besonderem Angebot, gestaltete das Team der Feuerbestattung Sauerland um Geschäftsführer Ralf Wendland seinen diesjährigen „Tag der offenen Tür“. Neben Informationen über den Waldfriedhof und die vorhandenen Grabarten durch Mitarbeiter des STL konnten die Besucher Kutschfahrten Richtung Brenscheid unternehmen, feiner Ensemblemusik lauschen und anhand der Ausstellung „Trauer & Tattoo“ Zugang zu Trauer-Tatoos gewinnen.

Im Krematorium, wo Führungen angeboten wurden, und in der Trauerhalle war die berührende Wanderausstellung mit Zitaten Trauernder zu sehen. Hingucker beim „Lohwaldzauber“ war eine historische Bestattungskutsche aus dem Jahr 1920, die an Zeiten erinnerte, als der Sarg noch in einer geschmückten Kutsche überführt wurde. Für die Livemusik hatte das Team der Feuerbestattung die Gruppe „TriAuLait“ – Sabine Prüss (Akkordeon), Susanne Leja (Geige) und Barbara Münker (Cello) - engagiert. Mit Tango, Walzer und immergrünen Melodien schmeichelten die drei Musikerinnen dem Ohr.

Bewirtung mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungen und eine Hüpfburg für Kinder rundeten den „Lohzauber“, der bei sommerlichem Wetter zahlreiche Besucher anlockte.