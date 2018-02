74 Männer und Frauen seit Jahrzehnten in Chören aktiv

Jubilarehrung des Sängerkreises

+ © Othlinghaus Die Grippewelle sorgte dafür, dass die Reihen der Jubilare auf der Bühne etwas ausgedünnt waren – nicht alle der eigentlich 74 Männer und Frauen konnten kommen. © Othlinghaus

Lüdenscheid - 74 Sängerinnen und Sänger wurden am Sonntag im Kulturhaus geehrt: Sie alle singen seit vielen Jahren in einem der Chöre im Sängerkreis Lüdenscheid oder engagieren sich im Vorstand. Allerdings hatten sich zahlreiche Jubilare aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt und konnten die Auszeichnung nicht persönlich in Empfang nehmen. Ausrichter der Ehrung war der Stadtverband der Lüdenscheider Gesangvereine. Der Vorsitzende des Sängerkreises, Thorsten Potthoff, begrüßte neben der Präsidentin des Chorverbandes NRW, Regina van Dinther die Bürgermeister oder deren Stellvertretender fast aller von den Ehrungen tangierten Städte und Gemeinden des Sängerkreises.