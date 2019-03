36 Mängel und Reifen bis unters Dach: Polizei entdeckt kurioses Gefährt in Lüdenscheid

Kabelbinder statt Werkstatt

+ © Polizei MK Mit einer Schraube war die Bremsleitung verschlossen. © Polizei MK

Lüdenscheid - Die Polizei in Lüdenscheid hat in ihrem Kampf gegen lebensgefährliche Schrott-Fahrzeuge einen weiteren Treffer gelandet. In Lüdenscheid ging den Beamten ein mehr als kurioses Gefährt ins Netz.