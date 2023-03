Mädchen-Schlägerei in Lüdenscheid - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Von: Stefan Herholz

Bei einer Schlägerei zwischen Mädchen in Lüdenscheid soll eine Beteiligte Pfefferspray eingesetzt haben. / Symbolfoto © -

Lüdenscheid - Nach einer Schlägerei zwischen mehreren Mädchen in Lüdenscheid ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung.

An der Sauerfelder Straße kam es nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 13.30 Uhr zu einer Schlägerei, an der mehrere Mädchen im Alter zwischen 14 und 15 Jahren beteiligt gewesen sind.

Dabei sollen sich die Beteiligten geschlagen und getreten haben. Ein Mädchen habe schließlich ein Pfefferspray gezückt und versprüht. Zwei Mädchen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt und mit Rettungsfahrzeugen ins Klinikum Lüdenscheid gebracht.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

