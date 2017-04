Mächtige Buche durch Pilzbefall erkrankt

Lüdenscheid - Zwischen 120 und 150 Jahren schätzt Björn Brauner vom Lüdenscheider Gartenbau-Unternehmen Brauner das Alter der rund 30 Meter hohen Buche auf dem Grundstück des Logenhauses an der Freiherr-vom-Stein-Straße.

Gerne hätten Logenmeister Peter Thonemann und der Hausmeister des Logenhauses, Reinhard Ehlert, den Baum an seinem angestammten Platz stehenlassen, doch die mächtige Buche sei an einem Pilzbefall erkrankt und die Statik sei vermutlich nicht mehr gegeben gewesen. „Der Pilz hat eine holzzersetzende Wirkung“, erklärt Thonemann. „Wir können es nicht mehr verantworten, dass eventuell schwere Äste abbrechen, Passanten verletzen oder das angrenzende Sparkassengebäude beschädigen.“

Somit rückte am Samstag Björn Brauner mit seinem Team und schwerem Gerät an. Der große Baum konnte wegen der angrenzenden Gebäude, Straßen und Wege nicht einfach so gefällt werden. „Ich fahre zunächst mit der Hebebühne nach oben und kappe sämtliche Äste mit der Kettensäge, danach wird dann der Stamm Stück für Stück abgetragen“, erklärt Björn Brauner. Unten beförderte ein Mitarbeiter sämtliches Astwerk in den Häcksler, damit es platzsparend abtransportiert werden konnte.