Madsen beim Bautz: „Gib uns eine Bühne und wir zerlegen sie“

Sascha Madsen im Interview

Sie ist eine der bekanntesten deutschen Indie-Rock-Bands und bereits seit 2004 gemeinsam unterwegs: Mit Hits wie „Lass die Musik an“, „Du schreibst Geschichte“ und „Nachtbaden“ schafften es Madsen immer wieder in die deutschen Singlecharts und auf die Bühnen des Landes. Am Samstagabend spielen sie dann auf der Main Stage des Bautz-Festivals.

Lüdenscheid - Der Schlagzeuger und Sänger der Band, Sascha Madsen, hat vor dem Bautz mit den LN über das Festival, die Pandemie und das Punk-Album „Na gut dann nicht“ gesprochen.

Am Wochenende ist es so weit. Wie groß ist die Vorfreude bei euch?

Sascha Madsen: Die ist riesig, wir freuen uns sehr, dabei zu sein. Das ist ja ein sehr, sehr junges Festival und alles, was man sieht und hört klingt gut. Wir freuen uns auch auf das Programm an dem Tag.

Ihr spielt ja direkt nach Bausa und vor Swiss & Die Andern featuring Ferris. Mit Ferris habt ihr ja auch schon ein Album aufgenommen. Kann man da etwas erwarten?

Sascha Madsen: Wenn sich das ergibt, machen wir das gerne. Ich will nicht zu viel verraten... aber mit Ferris wird was passieren, er hat sich bei uns gemeldet.

Du sagst, alles, was man vom Bautz-Festival hört, klingt gut. Habt ihr denn damals auch schon von dem ersten Bautz gehört?

Sascha Madsen: Ja, das bekommt man schon mit. Wir sind sehr aufmerksam, was die deutsche Festivallandschaft angeht. Wenn dann ein Festival aus dem Nichts auftaucht, schaut man da schon hin. Das ist sehr beeindruckend und es freut uns umso mehr, dass es die Pandemie überstanden hat und jetzt wieder stattfinden kann.

+ Johannes Madsen, Sebastian Madsen, Niko Maurer und Sascha Madsen (von links) spielen am Samstag auf der Main Stage beim Bautz-Festival. Madsens Schlagzeuger und Sänger Sascha sprach vorher mit den LN über das Festival, die Pandemie und das neue Punk-Album. © Dennis Dirksen

In Lüdenscheid ist man auch sehr dankbar, dass die meisten Menschen ihre Tickets behalten und nicht zurückgegeben haben. Ging euch das auch so?

Sascha Madsen: Ja auf jeden Fall. Wir hatten überhaupt das Glück, dass wir schon Tickets für die Tour verkauft hatten. Im Moment werden nämlich wegen der vielen Nachholtermine keine Karten mehr gekauft, das ist ein ganz großes Problem. Damit Auftritte geplant werden können, müssen Tickets verkauft werden, sonst können wir nicht spielen.

Ihr hattet ja 2019 eigentlich auch eine Jubiläumstour geplant...

Sascha Madsen: Ja, die haben wir mittlerweile auch schon nachgeholt. Das war alles gigantisch. Wir haben fast alles nachgeholt, nur ein Konzert mussten wir absagen, weil wir in der Band und der Crew einfach zu viel Corona hatten. Normalerweise hat man auch als Band ein paar Regeln, zum Beispiel was die Gage oder die Uhrzeit angeht. Aber diese Regeln gibt es nicht mehr, wir spielen einfach was wir können und kommen mit dem was wir haben.

War das eigentlich schwierig, nach den Lockdowns wieder als Band zusammenzufinden?

Sascha Madsen: Nein, wir waren ja nie wirklich getrennt. Ich habe meine Brüder zwar so lange nicht gesehen, wie noch nie in meinem Leben. Aber wir haben uns dann über Zoom verabredet, Musik hin und her geschickt und als Band immer Kontakt gehalten.

Das neueste Album „Na gut dann nicht“ ist sehr punklastig und anders als das, was man von Madsen gewohnt ist. Warum?

Sascha Madsen: Weil wir das einfach gemacht haben, gar nicht in dem Bewusstsein, dass es ein Madsen-Album wird. Es hat sich aufgestaut, dass wir nicht spielen konnten. Gerade als Kunstschaffender war das sehr deprimierend, wir haben ja quasi ein Berufsverbot bekommen und konnten die Kunst nicht ausüben. Irgendwann geht es da auch um die Existenz, um Geld. Man wusste ja relativ lange nicht, was passiert, das musste alles einfach raus.

Irgendwann saß ich zu Hause in Wien und habe mich fröhlich jeden Tag getestet als per Whatsapp das erste Stück kam. Und dann das Zweite. Und dann hab ich einen PCR-Test gemacht und die Formulare ausgefüllt, damit ich über die Grenze durfte und bin direkt da hoch gefahren. Dann hatten wir irgendwann ein paar Songs zusammen, saßen mit unserem alten Kumpel Folli vor der Tür und haben überlegt: „Was machen wir damit?“. Er hat dann gesagt, da müssen wir eine Madsen-Platte draus machen. Aber wir sind da wahnsinnig frei rangegangen.

Was können denn die Bautz-Besucher von euch erwarten?

Sascha Madsen: Eine Band, die Bock hat und froh und dankbar ist, zu spielen und positive Energie auszutauschen. Wir proben sehr viel, aber ich bin einfach mal so überheblich und sage, dass wir das gar nicht mehr brauchen, weil wir so viel miteinander spielen. Und natürlich gibt es auch einige alte Hits zu hören. Gib uns eine Bühne und wir zerlegen sie.

Das Bautz-Programm im Überblick Freitag Main Stage: Liedfett (17.30 bis 18.30 Uhr), Lotte (19 bis 20 Uhr), Nico Santos (20.45 bis 22.15 Uhr), H-Blockx (23 bis 0.15 Uhr) und Pabst (0.45 bis 1.30 Uhr). Collabo Stage: Corner Connection (17 bis 17.30 Uhr), Hexer (17.30 bis 18.15 Uhr), Timey (18.15 bis 19 Uhr), Antifuchs (19 bis 20 Uhr), Sam Sillah (20 bis 21 Uhr), Cr7z & DJ Eule (21 bis 22 Uhr), LX & Maxwell (22 bis 23 Uhr), Creutzfeld & Jakob (23 bis 0 Uhr), Afrob (0 bis 1 Uhr) und Kool Savas (1 bis 2 Uhr). Turntable Stage: Chollo & Vincent Sonore (16 bis 20 Uhr), Jan-Christian Zeller (20 bis 21.30 Uhr), Jugglerz (21.30 bis 0 Uhr) Team Rhythmusgymnastik (0 bis 1.30 Uhr). Alma de Mallorca: Beatbaer (20 bis 2 Uhr). Samstag Main Stage: Lampenfieber (15.30 bis 16.15 Uhr), Rogers (16.45 bis 17.45 Uhr), Banda Senderos (18.15 bis 19.15 Uhr), Bausa (20 bis 21.15 Uhr), Madsen (21.45 bis 23 Uhr) und Swiss & Die Anderen feat. Ferris (23.30 bis 0.45 Uhr). Collabo Stage: Exposed to Noise (14.30 bis 15.05 Uhr), The Tex Avery Syndrome (15.25 bis 16 Uhr), Slope (16.25 bis 17 Uhr), Marathonmann (17.25 bis 18.10 Uhr), Landmvrks (18.40 bis 19.25 Uhr), Dog eat Dog (19.50 bis 20.50 Uhr), Nasty (21.20 bis 22.05 Uhr), Emil Bulls (22.30 bis 23.30 Uhr), Downfall of Gaia (23.50 bis 0.35 Uhr) und Celeste (0.55 bis 1.40 Uhr). Turntable Stage: Flo Mrzdk (14 bis 15.30 Uhr), Interplay & Noah (15.30 bis 18.30 Uhr), Robosonic (18.30 bis 20 Uhr), Ante Perry (20 bis 22 Uhr), Moonbootica (22 bis 0 Uhr) und Anna Reusch (0 bis 2 Uhr). Alma de Mallorca: Beatbaer (20 bis 2 Uhr).

