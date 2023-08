Machtkampf an FH Südwestfalen: Ministerium beriet FH zur Abwahl der Rektorin

Von: Thomas Machatzke

Ina Brandes’ Ministerium für Kultur und Wissenschaft sieht durch die Abwahl von Rektorin Dr. Ulrike Senger keinen Imageschaden für die FH Südwestfalen. © Robert Szkudlarek

In den Diskussionen rund um die Nicht-Ernennung und spätere Abwahl der designierten neuen Rektorin der Fachhochschule Südwestfalen, Dr. Ulrike Senger, hatten die SPD-Landtagsabgeordneten Dr. Bastian Hartmann und Carolin Kirsch eine Anfrage ans Ministerium für Wissenschaft und Kultur gerichtet (wir berichteten). Nun liegt die Antwort des Ministeriums vor, aber die Drucksache 18/5089 bringt keine besonderen neuen Erkenntnisse.

Lüdenscheid – „Mit welcher sachlichen Begründung und damit verbunden auf Basis welcher Rechtsgrundlage hat das Wissenschaftsministerium der im Oktober 2022 rechtmäßig gewählten Rektorin der FH Südwestfalen über Monate hinweg die offizielle Ernennung verweigert?“, hatten Kirsch und Hartmann wissen wollen, dazu weiter: „Innerhalb welchen Zeitraums nach ihrer Wahl sind Rektorinnen und Rektoren an nordrhein-westfälischen Hochschulen seit 2017 offiziell ernannt worden?“



Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft habe die Ernennung der im Oktober 2022 gewählten Rektorin der FH Südwestfalen nicht verweigert, stellt das Ministerium nun in der Beantwortung der Anfrage fest. Und weiter: „Das Verfahren zur Wahl eines hauptberuflichen Rektoratsmitglieds ist in § 17 Hochschulgesetz ... geregelt. Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft ernennt oder bestellt die hauptberuflichen Mitglieder des Rektorats.“

Daneben weist das Ministerium auf den erst zu klärenden Weg zu einem Beamtenverhältnis hin. Bei Anstreben eines Beamtenverhältnisses seien vor der Ernennung von der Hochschule beamten- und versorgungsrechtliche Fragestellungen zu klären. „Erst wenn diese Fragestellungen aus Sicht der Hochschule abschließend geklärt sind, bittet die Hochschule das Ministerium unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen um die Ernennung der gewählten Person durch die Ministerin.“



Im Fall der im Oktober 2022 gewählten Rektorin der FH Südwestfalen habe die FH Südwestfalen vom Ministerium die Ernennung nicht erbeten. Zunächst wurde von der Hochschule die oben beschriebene Klärung der beamten- und versorgungsrechtlichen Fragestellungen eingeleitet. Nachdem an der Hochschule das Abwahlverfahren in Gang gesetzt wurde, habe aus Sicht der Hochschule bis zum Abschluss dieses Verfahrens ein Ernennungshindernis vorgelegen.



„Welche Maßnahmen hat das Ministerium getroffen, um die in der Berichterstattung erwähnten Verdachtsmomente (finanzielle Missstände, hochschulrechtlich bedenkliche Missstände) zu prüfen?“, wollten Kirsch und Hartmann auch wissen. „Finanzielle Missstände“ oder „hochschulrechtlich bedenkliche Missstände“ an der FH seien dem Ministerium nicht bekannt, heißt es in der Antwort. Der Hochschulrat der FH Südwestfalen habe bislang keine Unregelmäßigkeiten festgestellt.



Auf die Frage, welche Maßnahmen das Ministerium getroffen habe, um seine Rechtsaufsicht über das im April 2023 initiierte Abwahlverfahren gegen die designierte Rektorin adäquat auszuüben, antwortet es: „Das Ministerium ist seiner Rechtsaufsicht über die FH Südwestfalen nachgekommen und hat in diesem Rahmen der Hochschule zu Rechtsfragen, die im Kontext des Abwahlverfahrens aufgekommen sind, Hinweise und Klarstellungen erteilt.“



Dann wird es spannend, denn dann gibt das Ministerium Einblick in juristische Verfahren: Dies betreffe auch die verwaltungsgerichtlichen Eilverfahren, die in der ersten und zweiten Instanz gegen die Hochschule eingeleitet worden seien, heißt es vom Ministerium: „Die Verfahren sind sowohl vom Verwaltungsgericht Arnsberg als auch vom Oberverwaltungsgericht NRW abgelehnt bzw. zurückgewiesen worden. Ein von der gewählten Rektorin gegen das Land NRW gerichtetes verwaltungsgerichtliches Eilverfahren wurde aufgrund der Rücknahme des Antrags eingestellt.“



Dass die Wahrnehmung in Düsseldorf eine andere ist als bei anderen Betrachtern, zeigt sich in der letzten Antwort. „Welche Maßnahmen trifft das Ministerium, um den auch in der zitierten Berichterstattung erwähnten Imageschaden, der der FH Südwestfalen aus dem Vorgang entstanden ist, zu kompensieren?“, hatten Kirsch und Hartmann gefragt. „Hierzu besteht aus Sicht der Landesregierung kein Anlass. Die Reputation der FH Südwestfalen als wichtige Institution in Forschung und Lehre für die Region Südwestfalen, aber auch darüber hinaus, steht außer Frage“, stellt das Ministerium von Ina Brandes fest. Der bundesweit einmalige Vorgang der Abwahl einer Rektorin vor Übernahme des Amtes ist fürs Ministerium ein Vorgang, der keinen Imageschaden hinterlässt. Immerhin das überraschte dann doch bei der Beantwortung der Anfrage.