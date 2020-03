Das macht sauer: Betrüger versuchen es auch während der Corona-Krise

Lüdenscheid - Betrüger kennen keine Krisen: Mit manchen Tricks versuchen sie es immer wieder.

Am Donnerstag war mal wieder Lüdenscheid „dran“ mit der Betrugsmasche falscher Polizeibeamte. Die Anrufer meldeten sich als Polizisten bei verschiedenen älteren Bürgerinnen und Bürgern und erzählten, dass man eine Einbrecherbande „gefangen“ und hierbei auch persönliche Papiere der Angerufenen gefunden habe.

Glücklicherweise, so schreiben die echten Polizisten in ihrer Mitteilung, hätten die Angerufenen die Betrugsmasche erkannt und sich umgehend bei der Polizei gemeldet. So blieb es lediglich bei Betrugsversuchen, die der Polizei angezeigt wurden.