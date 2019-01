Blindenhund in Lüdenscheid von freilaufenden Hunden angegriffen

Lüdenscheid - Freilaufende Hunde, ein Radarwagen auf dem Gehsteig und ein Streufahrzeug, das gefährlich nah kommt: Ein Lüdenscheider Mensch-Tier-Duo beklagt die zunehmende Rücksichtslosigkeit in der Stadt.

Gabi Gutland ist es gewohnt, dass nicht immer alles ganz so glatt läuft, „aber die Rücksichtslosigkeit, die ich im vergangenen Jahr erlebt habe, war schon enorm“, sagt die 45-Jährige, die seit ihrem 18. Lebensjahr blind ist und viel mit ihrem Führhund Ortwin unterwegs ist.

„Macht mal die Augen zu“, appelliert sie an ihre Mitmenschen, um ihnen klar zu machen, was es heißt, nicht sehen zu können. „Ich will das gar nicht pauschalisieren, aber ich habe das Gefühl, dass immer häufiger Menschen gedankenlos durch die Gegend laufen und sich auch so benehmen“, sagt sie.

Radarwagen auf dem Gehweg versperrt den Weg

Jüngst setzte ein Streuwagen zurück, ohne sie zu beachten. Dann wiederum stand ein Radarwagen so auf dem Gehsteig, dass er ihr und Ortwin den Weg versperrte.

Häufig ärgern sie auch Fahrzeuge, die zu schnell durch Tempo 30-Zonen fahren. Im Bus erlebt sie ebenfalls immer wieder Hindernisse, die nicht sein müssen.

Angeleinte Hunde greifen Führhund an

Auch ihr Hund wurde schon mehrfach von nicht angeleinten Hunden angegriffen. „Das alles sorgt bei uns für Stress, verunsichert uns und wirft uns daher zurück.“