Luxus-BMW weg: Keyless-Go-Mafia schlägt im MK wieder zu

Lüdenscheid - Am Ziegenkopf im Stadtteil Brügge gibt es einen weiteren Fall des sogenannten Keyless-Go-Diebstahls.

Am Donnerstag haben unbekannte Autoknacker an der Straße Am Ziegenkopf einen schwarzen BMW M 550 d touring geklaut.

Der Besitzer stellte den Verlust des hochwertigen Wagens morgens gegen 5 Uhr fest. Das Kennzeichen des Autos lautet MK-JO 550. Die Polizei in Lüdenscheid fragt: Wer kann Hinweise zum Verbleib des schwarzen BMW oder zu den Fahrzeugdieben geben?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 0 23 51/ 90 99 0 entgegengenommen.

Vermutlich haben die Täter am Haus des BMW-Besitzers die Funkfrequenz des Autoschlüssels abgefangen und zum Öffnen und Starten des Wagens genutzt.

Wie Polizei-Pressesprecher Dietmar Boronowski erklärt, gebe es inzwischen Chancen, Keyless-Go-Autodiebe zu erwischen - wenn sie tanken. Denn um den Wagen wegzubringen, dürfen die Täter, die keinen Schlüssel haben, den Motor nicht ausmachen und tanken deshalb mit laufender Maschine.

Fällt einem Tankstellen-Pächter auf, dass ein hochwertiger Wagen mit laufendem Motor an der Zapfsäule steht, kann er die Polizei alarmieren. Boronowski: "Das ist durchaus schon vorgekommen."