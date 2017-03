Ein gemeinsames Lied zum Schluss

Lüdenscheid - Ein denkwürdiger Abend im Kulturhaus: Das begeisterte Publikum blieb nach Schlussapplaus und artiger Zugabe einfach weiter sitzen. Rezitator Lutz Görner, gemeinsam mit seinen musikalischen Partnern Edward Leach (Tenor) und Nadia Singer (Klavier) angetreten, dem Publikum Musik und Leben Franz Schuberts nahe zu bringen, nahm es mit Humor. „Ich sehe schon, Sie wollen einfach nicht gehen.“ Ein gemeinsames Programm gab’s dann zum Abschied, Zuhörer und Mitwirkende vereinte das Lied „Das Wandern“. Leach und Görner unterstützten mit hochgehaltenen Texttafeln.

Ein kurzweiliger Abend mit trefflichen Einblicken in Schuberts Biografie war vorangegangen mit Selbstbekenntnissen, Brieftexten, Aussagen von Weggefährten. Görner war in seinem Element und setzte traumhaft sicher alles auf den Punkt. Die barocke Fülle seiner Textpassagen ist dahin wie die Künstlermähne und die Halterung, mit der er jüngst noch auf seinem Stühlchen festgeschraubt schien. Witzig, spritzig, bewegt und bewegend agierte da ein Lutz Görner, der sein Publikum mitriss in Musik und Leben Franz Schuberts.

Es wurde ein Abend mit Pfiff, wie im Lied „Der Musensohn“ Leach und Görner zur Freude aller klanggerecht demonstrierten.

Zu Görners großen Pluspunkten zählt auch bei diesem Programm, dass er jüngere Musiker mit großem Potenzial mit ins Boot nimmt. Der lyrische Tenor Edward Leach, ausgebildet am Jesus College der University of Cambridge, fesselte mit ausdrucksvoller schlanker Stimme, großer Reichweite in den Höhen und bestechender Intonation. Dabei legte Leach zur Freude seiner Zuhörer hohen Wert auf exakte Artikulation, war bis hin in die letzten Reihen bestens verständlich. Entdeckt hat Görner diese Ausnahmestimme auf einem Konzert in Amsterdam.

Ob Erlkönig, Heidenröslein, Musensohn, Wanderer oder Forelle – Leach überzeugte durchweg mit trefflichem Ausdruck und unpathetischem Wechsel der Klangfarbe.

Gut gelaunt und frisch gelockt: Pianistin Nadia Singer versprühte an diesem Abend im Kulturhaus gute Laune und hoch kultiviertes Spiel am Piano. Natürlich zog sie den das Programm beschließenden zweiten Satz der „Gasteiner Sonate“ ohne interpretatorischen Ballast eindringlich schlicht auf. Zu den Vorzügen von Singers Spiel zählt Geradlinigkeit, Einfühlungsvermögen und Ausdrucksfähigkeit wie auch vermittelte Spielfreude. Also gab es Schubert zum Genießen.