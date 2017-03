Lüwo übergibt acht Wohnungen an die Lebenshilfe

Das Team der Lüwo übergab am Mittwoch acht sanierte Wohnungen an der Elsa-Brändström-Straße an die Lebenshilfe Lüdenscheid.

Lüdenscheid - Für die einen ist es ein wichtiger und zugleich notwendiger Schritt im Zuge des Umbaus des Gutshofs Wigginghausen, für die anderen eine Möglichkeit, Wohnraum längerfristig zu vermieten. Acht sanierte Wohnungen an der Elsa-Brändström-Straße wurden am Mittwoch von den Verantwortlichen der Lüdenscheider Wohnstätten AG (Lüwo) an das Team der Lebenshilfe übergeben.

Dr. Wolfgang Schröder, Aufsichtsratsvorsitzender der Lebenshilfe Lüdenscheid, bezeichnete das Projekt als „großen Glücksfall“, denn: Erst durch den Bezug der Wohnungen sei der anstehende Umbau des Gutshofs Wigginghausen (wir berichteten) möglich geworden. „Das ist der Schlüssel für den Maßnahmen-Beginn.“

Bereits seit einem Jahr habe man sich bemüht, eine Zwischenlösung, also Wohnraum, für die Zeit des Umbaus zu finden. Was derzeit durchaus schwierig sei, wie Dr. Schröder betonte. „Denn die Nachfrage nach Wohnraum ist erheblich gestiegen.“ Doch in Gesprächen mit Mareike Simon (Vermietung) und Architekt Sutjahjono Hartani sei man sich dann einig geworden. Acht Wohnungen – sieben für die Bewohner aus Wigginghausen sowie eine für die betreuenden Mitarbeiter – wurden in den vergangenen Monaten von Grund auf saniert und werden in den kommenden Tagen nun bezogen. Ein Teil der künftigen Bewohner nahm sein neues Zuhause bereits gestern unter die Lupe. Zu zweit beziehungsweise zu dritt werden die 15 Menschen mit geistigen Behinderungen selbstbestimmt in den Wohnungen leben, Mitarbeiter der Lebenshilfe stehen ihnen rund um die Uhr zur Seite.

Und auch nach dem Ende der Bauzeit in Wigginghausen soll die Zusammenarbeit keineswegs beendet sein. Vielmehr seien auch im Anschluss weitere Wohnungsprojekte angedacht, wie Jörg Bachmann und Thorsten Bartke von der Lebenshilfe betonten. „Somit ist das ein Gewinn für beide Seiten“, freute sich auch Lüwo-Geschäftsführer Christoph Loos über das gemeinsame Projekt.