Einkaufen mit Lüdenschein

Am Montagabend fand die offizielle Auftaktveranstaltung bei Strodel & Jaeger statt. Initiator Marc Tegtmeyer informierte mit Alexander Arend von der Firma Zmyle über die Handhabung des Lüdenscheins.

Fast 70 Unternehmen – Einzelhändler, Gastronomen, Dienstleister und Handwerker – haben schon vor dem Auftakt ihre Teilnahme an dem Gutscheinsystem zugesagt. Viele Inhaber der Akzeptanzstellen sowie einige weitere Interessenten waren zur Auftaktveranstaltung gekommen.

+ Das Interesse am Lüdenschein ist groß: Fast 70 Unternehmen akzeptieren bereits Bezahlungen mit dem Gutschein. © Görlitzer

Besonderes Augenmerk richten die Initiatoren auf die online-Handhabung des Lüdenscheins: In wenigen Schritten können Gutscheine via Handy geordert und via Whats-App verschickt werden. Bei online-Buchungen ist zudem der Ausdruck einer pdf-Datei möglich. Angeboten werden Beträge zwischen 10 und 250 Euro, aber es können auch individuelle Summen eingegeben werden.