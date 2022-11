Lüdenscheids Zukunft im Gespräch – beim Speed-Dating

Von: Susanne Kornau

Beim Speed-Dating ins Gespräch kommen über Gegenwart und Zukunft der Stadt: Dabei sammelte der Verein Wir für Lüdenscheid jetzt viele Ideen. © Wir für Lüdenscheid e.V.

Ein Speed-Dating, bei dem sich alles um eine alte Bekannte drehte – die Bergstadt: Das hatte der Verein Wir für Lüdenscheid organisiert.

Lüdenscheid – Man kennt ihre Macken, will ihr aber noch eine Chance geben. Neue Seiten entdecken. Schwächen benennen, Stärken fördern. Das Positive sehen. Und kreativ werden, damit die Beziehung hält. Das erfordert Einsatz und Arbeit, aber es muss sein. Schließlich lebt man zusammen. Deshalb war es ein Speed-Dating, bei dem sich alles um eine alte Bekannte drehte – die Bergstadt. Eingeladen hatte der Verein Wir für Lüdenscheid. Im Rahmen eines Stammtisches im Gartencenter Kremer ließen sich rund 30 Teilnehmer auf das Dating-Format ein – „zum Kennenlernen und Brainstormen“, wie es in der Einladung geheißen hatte.



Vorsitzender Marc Tegtmeyer freute sich, dass die Mischung wieder stimmte an dem Abend. Die Teilnehmer stammten aus Industrie und Handwerk, Einzelhandel und Gastronomie. Das brachte unterschiedliche Sichtweisen an einen Tisch. Entsprechend vielfältig waren die Anregungen, die ins Protokoll kamen.

Einige Schwerpunkte:

Für eine Belebung der Innenstadt standen eine bessere Beleuchtung und die Parkgebühren als Steuerungsinstrument ganz oben auf der Liste. Freies Parken an bestimmten Tagen, Brötchentaste oder ein Erstattungsmodell seien denkbar. Sicherheit ist ein Schlagwort. Generell wünscht man sich mehr Veranstaltungen und Aktionen. Junge Musiker, so ein Vorschlag, sollten genehmigungsfrei spielen können.



Die Ideensammlung zum Umgang mit Leerständen wiederholt zum Teil das, was bereits läuft. Fördermittel zur Senkung von Mietkosten, Nutzung als Werbefläche oder attraktive Schaufenstergestaltung leerer Ladenlokale – all das wird gemacht. Ein weiterer Vorschlag war, die Stadt möge die Umsiedlung von Geschäften ermöglichen – von den belasteten Umgehungsstrecken in innerstädtische Leerstände.

Wir wollen Leute motivieren, sich zu engagieren und Themen mitzubringen.

In dem Zusammenhang weist Tegtmeyer auf ein Projekt hin, das derzeit in 14 Modellstädten erprobt werde: ein digitales Matchingtool „Tinder für Leerstände“. Da viele Städte ähnliche Probleme hätten, werde bis Jahresende unter dem Titel „Stadtlabore für Deutschland: Leerstand und Ansiedlung“ erarbeitet, was Städten bei der „Partnersuche“ nach neuen Mietern helfen könnten. Auch in dieser Rolle will sich der Verein profilieren: Netzwerk zu sein, Ideenpool und Drehscheibe für Ansätze, die übernommen werden könnten.

Sauberkeit, immer wieder der Ruf nach konsequenter Ahndung von Vergehen sowie „mehr Sicherheit durch mehr Streetworker“ – das stand ebenfalls auf der Wunschliste dieses intensiven Abends.



Thema Verkehr

Starker Schwerpunkt war das Thema Verkehr mit all seinen Facetten. Ein besseres Zusammenspiel aller Verkehrsteilnehmer, die Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), die Entzerrung sowie die Abmilderung der Folgen durch „die Brückensituation“ – auch hierzu gab es Anregungen. Mehr Fahrradparkplätze, Bikesharing-Angebote oder Dienstfahrräder stehen auf der Vorschlagsliste. Ebenso smarte Ampelphasen und mehr Kreisverkehre.



Neben der Hoffnung, dass Mitfahrerpools und Shuttlebusse entlastend sein könnten, setzten die Teilnehmer auf Mauttechniken zur Verkehrsregulierung sowie eine „konsequentere Fernumleitung des gesamten Fernverkehrs“. Weitere Stichworte: gezielte Nutzung digitaler Techniken, mehr Transparenz der Behörden bei Planungen, flexiblere Arbeitszeiten zur Verkehrsentzerrung. Grundsätzlich wünschte man sich mehr Podiumsdiskussionen und offiziellen Austausch zu Themen des Vereins „Wir für Lüdenscheid“.



Stichwort Tourismus

Einerseits vom Verkehr entlasten, andererseits Gäste anlocken: Beim Stichwort Tourismus setzt die Runde beispielsweise auf eine bessere Außendarstellung etwa durch Bilder von den schönen Seiten der Stadt im Netz. „Neue Attraktionen in Lüdenscheid und Umgebung für den Tourismus erschließen“ ist eine weitere Forderung.



Beim Thema „Zukunft Lüdenscheids“ geht es um Grundsätzliches: „Alle Investitionen, die die Attraktivität Lüdenscheids in irgendeiner Weise steigern, sind zu begrüßen“, heißt es unter anderem. Als ausgesprochen wichtig erachtet wird eine stärkere Verzahnung von Hochschule und Wirtschaft, die Förderung von Start-ups sowie die Förderung der Fachkräfte-Ausbildung.



Das alles und viele weitere Ideen setzen sich nicht von selbst um. Deshalb stieß das Schlagwort „funded head“ auf Interesse. Der Verein brauche mehr personelle Ressourcen für die Umsetzung seiner Projekte, im Idealfall Fachleute für bestimmte Themengebiete. Die Hoffnung, die Industrie könnte schlaue Köpfe zeitweise überlassen, wurde an dem Abend direkt erfüllt. Ein Teilnehmer sagte stundenweises Fachkraft-Sponsoring spontan zu.



Vorsitzender Marc Tegtmeyer zeigte sich sehr zufrieden mit dem Verlauf: „Wir wollen Leute motivieren, sich zu engagieren und Themen mitzubringen.“ Das sei gelungen, man habe viele Anregungen gesammelt: „Wir wollten hören, ,Wie kann man etwas ändern?‘.“ Nun geht die Arbeit weiter.