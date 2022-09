Lüdenscheids Tafel für Tiere: „Notfalls schreiben wir an“

Von: Sebastian Schmidt

Zeigen Herz für Mensch und Tier (von rechts): Gabriele Kämper, Monika Dobner, Elke Reinke, Judith Schüler und Martina Herrmann-Langels von der Lüdenscheider Pfötchenhilfe. © Sebastian Schmidt

Angesichts steigender Lebenshaltungskosten rechnet auch die Lüdenscheider Pfötchenhilfe mit einem stärkeren Andrang. Umso mehr braucht der gemeinnützige Verein aktuell Geld-, Futter- und Sachspenden.

Lüdenscheid – Wenn von Armut in der Gesellschaft die Rede ist, werden sie schnell vergessen: die Haustiere bedürftiger Bürger. Die Lüdenscheider Pfötchenhilfe verschließt hier nicht die Augen. Seit 2011 lindert der als gemeinnützig eingestufte Verein als eine Art Tiertafel oft versteckte Not in der Bergstadt. Am Samstag feierten die Mitglieder der Vereinigung zusammen mit Freunden und Unterstützern vor dem Vereinsraum an der Jahnstraße ein kleines Sommerfest - die Förderung von Verbundenheit und Kontakten unter den Tierhaltern sieht man bei der Pfötchenhilfe ebenfalls als wichtiges Anliegen, wie Monika Dobner weiß.



Dobner ist 2. Vorsitzende des Vereins und eine Frau der ersten Stunde. Gemeinsam mit Judith Schüler (1. Vorsitzende) und Nicole Wehner (Kassenwartin) bildet sie den Vorstand des 30 Mitglieder starken Vereins. Am Rande des Sommerfests sprachen die LN mit ihr über Arbeit und Bedeutung der Pfötchenhilfe, gerade auch angesichts drohender Wirtschaftskrise und rasant steigender Lebensmittel- und Energiepreise. Eine Botschaft dabei: Die Nachfrage bei der Pfötchenhilfe hat im Laufe der Jahre nie nachgelassen. Und, so Dobner: „Ich fürchte, dass es bald noch schlimmer wird.“



Bereits die Coronakrise war eine Herausforderung für die Tierfreunde. Zwar wurden auch in dieser Zeit an der Jahnstraße unter Einhaltung von Sicherheitsvorkehrungen Futter, Körbchen, Decken und Leinen ausgegeben. Als die Pandemiewerte besonders kritisch wurden, haben die Pfötchen-Aktiven dann aber Futtertüten vor die Haustüren der bedürftigen Tierhalter gebracht. Die Worte von Dobner: „Die Tiere haben ja immer Hunger.“



Wenn die Lebenshaltungskosten weiter explodieren, dann kommen bald auch Menschen zu uns, die eine reguläre Arbeit haben.

Bereits derzeit sind es rund 150 Lüdenscheider und Lüdenscheiderinnen, die regelmäßig an den Ausgabe-Terminen (jeweils am 2. und 4. Samstag im Monat von 11 bis 13 Uhr) an der Jahnstraße 15 erscheinen. Sie müssen ihre Bedürftigkeit beim ersten Besuch auch per Hartz-Bescheid oder Rentenbescheinigung nachweisen. Dazu Dobner: „Wenn die Lebenshaltungskosten weiter explodieren, dann kommen bald auch Menschen zu uns, die eine reguläre Arbeit haben.“



Trifft diese Prognose ein, dürfte sich die Arbeit der Pfötchenhilfe noch erschweren. Denn der Verein baut allein auf Geld-, Futter- und Sachspenden. „Wir können schon jetzt nur noch Lüdenscheider bedienen - und nicht wie früher auch mal Menschen aus den Nachbarstädten. Wir haben einfach zu wenig Spenden.“



Wer zur Pfötchenhilfe geht, muss daher auch eine kleine Gebühr entrichten. Das können ein oder zwei, nie aber mehr als fünf Euro sein. Hört sich überschaubar an, ist aber dennoch nicht für jeden zu stemmen. Monika Dobner: „Es ist schwer zu glauben, aber es kommen Leute zu uns, die haben Ende des Monats einfach keine zwei Euro mehr.“ Auch diese Kunden jedoch lässt die Pfötchenhilfe nicht im Stich. Noch einmal Dobner: „Notfalls schreiben wir an. Keiner geht hier ohne Futter. Die Tiere haben ja keine Alternative. Und für die Menschen sind die Hunde und Katzen oft der einzige Halt.“