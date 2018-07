Lüdenscheids Kroaten feiern Vizeweltmeisterschaft

Fans zufrieden: „Wir haben sowieso gewonnen“

+ © Jakob Salzmann Für die Dauer des Endspiels war das Steakhaus am Piepersloh fest in Händen kroatischer Fußballfans, die ihre MAnnschaft auch nach der Niederllage feierten. © Jakob Salzmann

Lüdenscheid - Frankreich ist Weltmeister und Kroatien Weltmeister der Herzen! Zum Abschluss der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland erlebten Lüdenscheider Fußballfans am Sonntag beim letzten Public Viewing im Rosengarten und im Steakhaus Piepersloh, das am Endspieltag fest in Händen kroatischer Fans war, ein fulminantes, torreiches Endspiel.