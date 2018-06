Lüdenscheids Gastronomen stellen sich bei Häppchentour am Wochenende vor

Lüdenscheid - „Eine Rundtour – 26 Köche – 60 Häppchen – 100% Genuss“ – zwei Tage lang können sich die Gäste am Wochenende wieder durch die Stadt futtern.

Am Dienstag wird – als Vorgeschmack – die Leitlinie aufs Innenstadt-Pflaster gemalt, die als roter Faden zum nächsten Leckerbissen führen soll. Wer seinen Leitfaden lieber in der Hand hält, kann auf einen Flyer zurückgreifen, der einen Überblick über die teilnehmenden Restaurants liefert und an verschiedenen Stellen ausliegt.

Nicht nur Innenstadt-Restaurants beteiligen sich an der Häppchen-Tour. Schlemmerziele von etwas außerhalb präsentieren sich zu dem Anlass an mobilen Ständen, so dass Genuss auf Schritt und Tritt zu erwarten sein dürfte.

Etwas kulinarische Endeckerfreude vorausgesetzt, erlauben die bewusst kleinen Portionen zu günstigen Preisen viele Zwischenstopps. „In kleinen Portionen genießen und die Vielfalt der Lüdenscheider Gastro-Betriebe kennenlernen“ – so lautet das Anliegen des organisierenden Vereins Gastro Lüdenscheid um Marc Tegtmeyer.

Am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 17 Uhr treffen die Häppchen-Touristen auf Süßkartoffel-Süppchen oder Jamon Pata Negra, auf weißen Heilbutt mit Burrato oder in Caipirinha marinierten Matjes Tartar. Und natürlich gebe es „zu jedem Häppchen das passende Schlückchen“.

Sozusagen als „Beilage“ zu den Tellergerichten gibt es noch das eine oder andere Extra auszuprobieren. So stehen auch kostenfreie Stadtführungen mit Hans-Joachim Brüßler und Daniel Loos auf der Karte – „ein Angebot für Menschen, die mehr über Lüdenscheid erfahren wollen“, heißt es dazu seitens der Organisatoren. Es gebe Interessantes über Historie, Architektur und Gastronomie der Stadt zu erfahren.

Die Führungen beginnen am Samstag um 18 und um 20 Uhr, am Sonntag um 13 und 15 Uhr. Treffpunkt ist jeweils Der Reidemeister in der Oberstadt.

Der Verein Gastro Lüdenscheid selbst tischt im Park der Villa Humboldt auf. Neben Kaffee und Cocktails lädt man hier zusätzlich noch dazu ein, „Stille als mitreißendes Partykonzept zu entdecken“: Das heißt, vor Ort gibt’s Silent-Disco-Kopfhörer, die Störgeräusche der Außenwelt verschwinden, die volle Konzentration auf Musik und Geschmack wird möglich.