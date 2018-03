Lüdenscheids Bürgermeister und Arbeitsagentur werben für Ausbildung in der Pflege  

Große Runde: Abgesandte der Agentur für Arbeit, Leitung und Mitarbeiter des Seniorenheims Weststraße und Bürgermeister Dieter Dzewas warben für die Ausbildung in der Altenpflege.

Lüdenscheid - Für eine Ausbildung in der Pflege haben Lüdenscheids Bürgermeister Dieter Dzewas und die Arbeitsagentur anlässlich der "Woche der Ausbildung" geworben.

Ein Arbeitsplatz in der Altenpflege – vielen gilt das nicht gerade als Traumberuf. Zu fest sitzen vielleicht die Klischees: überschaubare Bezahlung, Wochenend- und Schichtdienst, körperliche und emotionale Belastung. Entsprechend dieser Vorstellungswelt suchen etliche Pflegeeinrichtungen händeringend nach Fachkräften.

Vor diesem Hintergrund warben Bürgermeister Dieter Dzewas, Abgesandte der Arbeitsagentur sowie die Leitung des Seniorenheims an der Weststraße – dort fand das Treffen auch statt – dennoch für die Tätigkeit in der Pflege.

Die Begegnung gehörte mit leichter Verspätung noch zur diesjährigen „Woche der Ausbildung“ Anfang März. Die wird von der Agentur für Arbeit Iserlohn organisiert und soll an diversen Standorten im Märkischen Kreis Ausbildungen und Betriebe in den Blick zu rücken – darunter eben auch den Pflegesektor.

Das Seniorenheim Weststraße wird als gemeinnützige GmbH geführt, dessen einzige Gesellschafterin die Stadt Lüdenscheid ist. Zur GmbH gehört auch noch das „Haus Toscana“.

Bei besagtem Treffen äußerten sich neben Dzewas vor allem auch Armin Dzaferovic von der Arbeitsagentur sowie Ursula Günter als Geschäftsführerin der Seniorenheim-GmbH an der Weststraße.

Demnach ergibt sich grob dieses Bild: Lüdenscheid zählt derzeit circa 800 bis 1000 Menschen in der stationären Altenpflege – Tendenz allen Prognosen zufolge steigend. Im Seniorenheim Weststraße und im zugehörigen „Haus Toscana“, weiß Ursula Günter, sind es 210 Pflegebedürftige.

"Wir haben Probleme, Stellen zu besetzen"

Sein Personal bildet die Einrichtung laut Günter in der Regel selbst aus. Und die Chefin weiter: „Seit einiger Zeit haben wir Probleme, Stellen zu besetzen.“ Das gelte sowohl für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft wie auch für die Ausbildung im Bereich das Hauswirtschaft.

Es ist eine Situation, über die die Branche häufig klagt. Konkurrenz beim Buhlen um Personal kommt offenkundig aus der Industrie, die selbst für einfache Montage-Tätigkeiten mit mehr Geld locke.

Dabei sei die Entlohnung für Altenpflegekräfte, findet Günter, nicht übel. Auszubildende bekämen bereits im ersten Lehrjahr mehr als 1000 Euro im Monat, Ausgelernte können mit einem Anfangsgehalt von 2700 Euro brutto rechnen. Günters Worte: „Abschreckend wirken nicht Bezahlung und Art der Arbeit, sondern die Wochenend- und Schichtdienste.“

Weitgehend vor Arbeitslosigkeit sicher

Dem jedoch, so der Tenor der Runde, stünden klare Vorteile des Berufsbilds gegenüber. So sei die Pflegfachkraft vor Arbeitslosigkeit weitgehend sicher – die Gesellschaft wird laut Statistik immer älter. Dazu kämen gute Aufstiegschancen, die Befriedigung, mit Menschen zu arbeiten und freie Tag als Ausgleich für Schichtdienste.

Was aber tun, um den erkannten Personalmangel zu lindern? Ein Ansatz: Flüchtlinge mit Bleibeperspektive für diese Arbeit zu gewinnen und sie so gleichzeitig gesellschaftlich zu integrieren. Dieser Weg ist an der Weststraße bereits beschritten – zwei junge Neubürger stehen dort kurz vor einem Ausbildungsverhältnis.

Eine andere Methode bringt Bürgermeister Dzewas ins Spiel. Er setzt auf eine Berufsfeldererkundung schon von möglichst jungen Schülern. Auch das scheint an der Weststraße Erfolg zu verheißen. So konnte das Seniorenheim-Team bei der Besprechung von einem 13-jährigen Mädchen berichten, das sich den Arbeitsalltag in dem Haus angeschaut hatte – und sich höchst angetan davon gezeigt habe.