"Bericht zum Kulturhaus öffentlich diskutieren"

Lüdenscheid - Nachdem die Diskussion über die zukünftige Leitung und die Ausrichtung des Kulturhauses trotz nichtöffentlicher Sitzung des neu geschaffenen Begleitgremiums doch immer wieder auch öffentlich in den LN geführt wird, regt Kulturdezernent Thomas Ruschin mehr Transparenz an.

In einer Stellungnahme schreibt er: „Das Kulturhaus und seine Zukunft interessiert in Lüdenscheid verständlicherweise eine große Anzahl von Menschen. Eine zeitgemäße und demokratische Kommunalpolitik zeichnet sich nach meiner Auffassung dadurch aus, dass sie Transparenz in die Dinge bringt. Der von meiner Seite im April angekündigte schriftliche Bericht zu den in der Vergangenheit diskutierten Vorkommnissen liegt fertig vor und könnte aus meiner Sicht mit sehr wenigen Unkenntlichmachungen auch öffentlich diskutiert werden.“

Die Frage der Grünen nach der rechtlichen Beurteilung für eine mögliche Stellenteilung bei der Kulturhausleitung habe ihn doch stark verwundert. Das Begleitgremium für das Kulturhaus habe am 21. Juni erstmals getagt:

„Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen war an diesem Tag Herr Matthias Wagner anwesend. Ebenfalls anwesend war für die Verwaltung der Personaldezernent und Erste Beigeordnete Dr. Karl Heinz Blasweiler, der zu allen arbeitsrechtlichen Fragen und den Ausgestaltungsmöglichkeiten nach dem Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG) ausführlich Stellung genommen hat und auch für Rückfragen zur Verfügung stand.

Herr Wagner wiederum hat sich mit keiner einzigen Wortmeldung an der Diskussion beteiligt. Dass jetzt dem für diese Fragen primär gar nicht zuständigen Kulturdezernenten unterstellt wird, er würde hier ,in Deckung gehen’, ist für mich daher nicht nachvollziehbar.

"Grundsätzlich entstehe der Eindruck, Befürwortern nichtöffentlicher Sitzungen gehe es weniger um den Schutz von irgendwas oder irgendwem, sondern vielmehr um das Verbreiten der eigenen Wahrheit.