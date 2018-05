Lüdenscheid - Lüdenscheids Altbürgermeister Friedrich-Karl Schmidt vollendet am Sonntag sein 75. Lebensjahr.

Da steht sie nun auf dem Tisch, die Schale aus uralter Mooreiche, ein kunstvoll bearbeitetes Stück Natur, Zeuge längst vergangener Zeiten. Ein tiefer Riss spaltet das mit dem Willen zur Perfektion ausgearbeitete Halbrund an einer Seite bis auf den Boden – einfüllen ließe sich hier nichts, was Rundum-Sicherheit brauchte. „Ich bin auch ein Stück alte Eiche“, stellt Friedrich-Karl Schmidt mit Blick darauf fest.

Am Sonntag vollendet Lüdenscheids Altbürgermeister sein 75. Lebensjahr. Natürlich wird gefeiert, denn das gehört zu seinem Leben dazu wie Disziplin und Gottvertrauen, die Freude am Leben und Lernen, am Reisen und Nachhausekommen.

Geboren wird Friedrich-Karl Schmidt als jüngstes von fünf Kindern im Dorf Hellersen. Das einzige, was damals im Überfluss vorhanden ist, sind Werte wie Anstand, Sitte, Ordnung, Haltung. Das hat ihn geprägt. „Ich bin als Sozi großgeworden“, sagt der Christdemokrat gerne, der sich nach Ende der Bürgermeister-Zeit (1999 bis 2004) aus der aktiven Politik zurückgezogen hat. Eigentlich habe er sich immer als Revolutionär, als Ur-68er, verstanden. „Das hat sich geändert, als die militant wurden.“

Nie geändert haben sich die christlichen Werte, die sein Handeln bestimmen. Wie für Friedrich-Karl Schmidt typisch, mündet auch diese Überzeugung in Aktivitäten. Er engagiert sich für kirchliche Belange, wird Presbyter, bewahrt sich ein starkes Interesse an Entwicklungen rund um die Erlöserkirche.

Ein schwerer Unfall wirft den jungen Mann ein Vierteljahr aufs Krankenbett, bremst ihn aus, macht ihn nachdenklich. „Es ist alles gut gegangen“, sagt er im Rückblick und meint nicht nur die Jugendjahre. Die kaufmännische Lehre bereitet den Boden für alles, was folgt.

Lehrer wäre er lieber geworden. Gründlichkeit und Wissensdurst hätten dazu gepasst. Doch es galt, früh Geld zu verdienen. Alles andere hätte Geld gekostet – der längere Schulbesuch, die Bücher. Die Entscheidung war nicht falsch. Der Aufstieg ging über Wege, die sich nicht immer planen ließen. Das kam ihm gerade recht: „Ich habe nie Pläne gemacht, mir nur Ziele gesetzt.“

So wird er mit 21 Jahren Betriebsleiter, zwei Jahre später Ehemann seiner Renate, fünf Jahre darauf Vater von Stefan und ist längst engagierter Großvater von zwei Enkeln. Beruflich bleibt er in der Industrie und wird mit seiner Consulting-Firma auch Teil des Aufbaus Ost – „es war eine spannende Zeit.“

Sein Jägerherz sagt dem Naturverbundenen, dass eine vernünftige Entwicklung ohne Hege und Pflege nicht funktioniert. Diese Erkenntnis hat ihn auch durch Ehrenämter getragen, die er immer als Verpflichtung gesehen hat. Feuerwehr, Rotary – auch das gehört zu „Kalli“, so wie die Zeit als Schützenoberst der LSG, woraus sein Engagement für die Bergstadt-Stiftung Lüdenscheider Schützenhalle erwächst.

Hier wünscht sich der Vorsitzende mehr Unterstützung und einen Nachfolger, der den Erhalt dieses für Stadt und Bürger einzigartigen Denkmals weiter voranbringt.

All’ diese Jahresringe umschließen Kerben und Einschnitte, zeugen von guten Jahren und rauerem Klima, haben Charakter geformt und den Willen zum Gestalten. Sie sind entstanden aus Zeiten, die ihn geprägt, Begegnungen, die ihn beeindruckt haben: „Jede dieser Phasen hat mich bereichert. Ich habe auch immer Herausforderungen angenommen.“

Die nächste Herausforderung ist inzwischen, freie Zeit zu genießen. Am liebsten macht er das neuerdings in Kanada. Hier kann der Beschleuniger endlich einmal entschleunigen. Warum Kanada? „Die Menschen sind so bodenständig, wie ich’s aus meiner Kindheit kenne“, antwortet er dann. „Sie sind höflich und hilfsbereit, jeder respektiert den anderen. Die Welt ist so schön. Die meisten Probleme machen wir uns selbst.“ Könnte er das ändern, er würde es tun.