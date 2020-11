Lüdenscheiderin sorgt für zwei Polizeieinsätze

Die Polizei musste eine 39-jährige Frau festnehmen, nachdem sie randalierte.

Lüdenscheid - Polizisten mussten Samstagfrüh eine 39-jährige Frau in Gewahrsam nehmen.

Sie hatte in einem Haus am Sauerlandring wiederholt die Nachtruhe der Anwohner durch Schreie und Randale gestört und so zwei Polizeieinsätze ausgelöst. Als sie die Türzarge eines Nachbarn zerdepperte, lief das Fass über.

Auf der Fahrt zur Wache trat sie nach den Polizisten und versuchte sie erfolglos zu beißen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.