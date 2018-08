Premiere in Dortmund

Lüdenscheid - Eine Frau mit junger Haut und altem Blick, mit zerzausten Haaren und einem übergroßen Parka. Mila hat die letzten zwei Jahre in einer Psychiatrie verbracht. Nach ihrer Entlassung wagt sie als freie Journalistin gemeinsam mit ihrem besten Freund Jonathan einen Neuanfang. Soweit der Inhalt des Abschlussprojektes der Lüdenscheiderin Julia Schubeius, die an der Fachhochschule Dortmund „Film & Sound“ studiert.

Ihre Heimatstadt Lüdenscheid steht dabei im Mittelpunkt des Films „Ein Anderer“. Viele Szenen wurden hier gedreht. Am Freitag, 24. August, wird der inzwischen fertiggestellte Film ab 18 Uhr als Hochschulpremiere im Kino „Camera“ an der Dortmunder Mallinckrodtstraße 209 gezeigt. Anschließend ist Premierenfeier in der Nordstadtgalerie an der Bornstraße 142.

Grundsätzlich ist der Eintritt frei – jeder gibt, so viel er will, denn für ein Filmprojekt wie dieses mussten rund 40 000 Euro aufgebracht werden. Da es sich quasi um ein No-Budget-Projekt handelt, ist es schwer für die jungen Filmemacher, das Geld auf unterschiedlichen Wegen zusammen zu bekommen.

„Woher kommt der Wunsch, zu einer Gesellschaft dazu zugehören? Warum gibt es den Drang danach, normal zu sein? Wie einsam musst du sein, um dich selbst lieben zu lernen? Diesen Fragen gehen wir mit der Geschichte von Mila auf den Grund. Eine Frau, die nicht dazu gehört, die der Norm nicht entspricht und sich schuldig fühlt. Was passiert, wenn dich deine eigenen Eltern nie so akzeptiert haben, wie du bist? Eine Frage, über die es viel zu wenig Filme gibt“, sagen die vier Studenten über ihren Film.

Bei dem Psycho-Drama handelt es sich um die Verfilmung des gleichnamigen Romans ihrer älteren Schwester Lisa Schubeius, die in Lüdenscheid wohnt. Protagonistin Mila ist froh, Jonathan an ihrer Seite zu wissen. Als Mila aber die Arbeit an einem neuen Artikel beginnt, mischt sich Jonathan immer weiter in ihr Leben ein. Mit Jonathans Unterstützung kann sie ihr Leben in vollen Zügen genießen. Urplötzlich überkommen Mila Zweifel, und sie beginnt, das Schlimmste zu ahnen. Ihr Leben gerät aus dem Gleichgewicht, und ihre Wahrnehmung wird vollkommen infrage gestellt.

Merle Wasmuth und Ronny Miersch sind in den Hauptrollen zu sehen, beide aus Fernsehproduktionen wie „Tatort“ und „Soko Köln“ bekannt. Bei der Umsetzung sollte für das Gesamtprojekt der Bezug zur Stadt Dortmund erkennbar sein, wo viele der insgesamt knapp 40 beteiligten Crewmitglieder und Schauspieler leben.

Auch die Kollegen der Regisseurin Julia Schubeius, Christoph Gehl (Kamera), Arno Augustin (Sounddesign) und Carina Witte (Produktionsleitung) werden mit dem Projekt ihre Abschlussarbeiten vorlegen. Im Anschluss an die Premiere geht das Team auf Festivaltour. Reservierungen für die Filmpremiere sind möglich unter info@einandererfilm.de.