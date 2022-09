Lüdenscheiderin in Wipperfürth bei Unfall verletzt: Auto rutscht in Bachlauf

21-Jährige im Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 286 in Richtung Wipperfürth hat sich eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus Lüdenscheid leichte Verletzungen zugezogen.

Lüdenscheid - Der Wagen der jungen Frau geriet nach Angaben der Polizei am Sonntag gegen 16.40 Uhr in Höhe der Ortschaft Ahe auf regennasser Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen und kam nach rechts von der Straße ab.

Dann rutschte das Fahrzeug der Lüdenscheiderin eine etwa acht Meter tiefe Böschung hinunter und blieb mit dem Heck in einem Bachlauf liegen. Ein Notarzt versorgte die 21-Jährige an der Unfallstelle und veranlasste den Transport in ein nahes Krankenhaus.

Die Bergung des total demolierten Autos gestaltete sich laut Polizeibericht schwierig. Ein Kran musste eingesetzt werden. Zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam es jedoch nicht. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Informationen der Polizei vor.