Stalking nach drei Dates: Mann tyrannisiert Frau - unter anderem mit Kellerasseln

Lüdenscheid – Der Angeklagte (42) ist untergetaucht. Nicht auffindbar. Die Prozessbeteiligten sind vergeblich erschienen. Auch das Stalking-Opfer, eine Lüdenscheiderin, die sicherheitshalber mit einer Freundin erschienen ist, muss ihre Zeugenaussage verschieben. Sie hätte eine Menge zu erzählen.

Die Frau ist über eine Dating-App, eine Partnervermittlung im Internet, an den Schlosser aus Meinerzhagen geraten. Das war im Juni vergangenen Jahres. Es gibt drei zwanglose Treffen. Sie merkt schnell: Er ist nicht der Traumprinz. Und teilt ihm mit, dass sie keinen Kontakt mehr wünscht.

So beginnt das Drama. Denn er ruft weiter an, sendet Textnachrichten, passt sie vor ihrer Wohnung ab. Sie blockiert ihn auf ihrem Handy, wechselt schließlich sogar die Nummer. Am 1. September ist ihr Auto mit einem Fahrradschloss festgekettet, ein Brief klemmt unter dem Scheibenwischer.

Am 3. September ist er wieder vor ihrem Haus. Sie alarmiert die Polizei. Eine erste sogenannte Gefährderansprache findet statt, die Polizei spricht ein Näherungsverbot aus. Am 6. September findet sie unter anderem einen Sack voller Kellerasseln und weitere Briefe vor der Tür. Später noch mehr Briefe. Die Polizei vernimmt den Mann als Beschuldigten. Doch er gibt sich unbeeindruckt.

Ein Strafverfahren wird eingeleitet. „Die Zeugin ist durch fortwährende Angst vor weiteren Einwirkungen (...) in ihrem täglichen gesellschaftlichen Leben eingeschränkt“, heißt es. Und dass es konkrete Anzeichen dafür gebe, dass die „Lebensbeeinträchtigung weiter intensiviert“ werde. Auf Nachstellung, wie Stalking im Juristendeutsch heißt, steht laut Strafgesetzbuch bis zu drei Jahren Gefängnis.

Ein Hauptkommissar der Kripo überreicht Strafrichter Andreas Lyra eine zehnseitige Aktennotiz. Er sagt: „Ich kenne seinen ganzen Lebenslauf.“ Die gerichtliche Ladung hat den Angeklagten wohl erreicht. Doch kurze Zeit später wird seine Wohnung im Meinerzhagener Zentrum zwangsgeräumt. Die Stadt bietet ihm eine Notunterkunft an, „doch die war wohl unter seiner Würde“, so der Polizist.

Einmal noch wird der Beschuldigte im Keller seiner alten Adresse aufgegriffen. Dann verliert sich seine Spur. Inzwischen läuft ein weiteres Verfahren gegen den 42-Jährigen, abermals wegen Stalkings – diesmal ist seine Ex-Frau das Opfer. Ein psychiatrisches Gutachten über den Mann ist in Auftrag gegeben. Richter Lyra vertagt den Fall. Und erwägt für den neuen Termin eine polizeiliche Vorführung – „wenn ich dann weiß, wo er ist“.