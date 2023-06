Lüdenscheiderin fällt auf angeblichen Bankberater herein

Von: Olaf Moos

Erneut ist ein Opfer in Lüdenscheid auf eine ausgeklügelte Betrugsmasche herein gefallen.

Lüdenscheid - Ein falscher Bankangestellter hat eine 51-Jährige nach Mitteilung der Polizei am Montag um einen mittleren dreistelligen Betrag gebracht.

Die Lüdenscheiderin erhielt nach letzten Erkenntnissen zunächst eine SMS-Botschaft. Darin kündigte der Absender einen bevorstehenden Anruf ihres angeblichen Bankberaters an. Wenig später klingelte tatsächlich das Telefon, und der vermeintliche Bänker meldete sich.

Zusammen mit seinem Opfer nahm er eine angebliche Umstellung des Push-Tan-Verfahren vor. Wenig später stellte die 51-Jährige fest, dass ein mittlerer dreistelliger Betrag von ihrem Konto abgebucht wurde.

Die Frau ließ umgehend ihr Konto sperren und informierte die Polizei. Die warnt weiterhin eindringlich vor Betrügern am Telefon. „Geben sie niemals Kontodaten oder andere sensible Daten am Telefon heraus!“