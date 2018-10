Schmutziges Leitungswasser: Mieterin beklagt unhaltbare Zustände

Ärger in Mietwohnung

Gabriela Slawik hat Probleme mit der Wasserversorgung ihrer Wohnung. Oft kommt dunkle Brühe aus den Leitungen.

Lüdenscheid - Gabriela Slawik ist verzweifelt. Seit einem Jahr fließt immer wieder in unregelmäßigen Abständen verschmutztes Wasser aus den Leitungen ihrer Wohnung an der Glatzer Straße 61a. Eine Lösung ist nicht in Sicht, die Ursachenforschung schwierig.