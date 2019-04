Bargeld ja, Sex nein: Lüdenscheiderin (28) nimmt Familienvater (32) aus

Lüdenscheid - Eine 28-jährige Frau aus dem Ortsteil Brügge musste sich wegen besonders schwerer Erpressung vor dem Schöffengericht verantworten. Sie hat einen ihrer Verehrer regelrecht ausgenommen.

Ein Lastwagenfahrer aus dem Dorf Kausen, Westerwald, trifft in Brügge auf eine hübsche Frau. Nichts Besonderes soweit – auch wenn der 32-Jährige verheirateter Familienvater ist und die Lüdenscheiderin (28) allein lebt und im Volmeort einen, nun ja, gewissen Ruf genießt.

Wie aus der heimlichen Liaison ein Strafverfahren wegen besonders schwerer Erpressung in 31 Fällen wird und der Mann sich in den dicksten Schlamassel seines Lebens manövriert, davon muss das Schöffengericht sich ein Bild machen.

Insgesamt 10.700 Euro im Briefkasten

Fakt ist: Der Lkw-Fahrer versorgt die Dame von November 2017 bis August ‘18 fast wöchentlich mit Bargeld, Beträge zwischen 100 und 900 Euro. Insgesamt fischt die offiziell arbeitslose und psychisch kranke Frau 10 700 Euro aus ihrem Briefkasten.

Zu Sex kam es nicht, sagt sie – obwohl der Verehrer sich „vermutlich Hoffnungen“ machte, wie Amtsrichter Andreas Lyra ahnt.

Auf die Frage, warum der Mann an den Rand des Ruins taumelt, gibt es zwei mögliche Antworten. Die Angeklagte sagt: „Er hat sich natürlich in mich verliebt und wollte mir helfen.“ Die Staatsanwältin geht davon aus, dass die vorbestrafte Frau dem Mann gedroht hat, ihn wegen Vergewaltigung anzuzeigen – und er deshalb sein Konto geplündert hat.

Dass er sich erpressen ließ, erklärt der Zeuge mit den Worten: „Ich war durch den Fall Kachelmann eingeschüchtert. Ich dachte, am Ende ist der Mann immer der Dumme.“ Doch als seine Ehefrau ihm misstrauisch die Scheckkarte entzieht, als er sich Geld bei seinen Eltern leiht und seinen Vater sogar als Kurier nach Brügge schickt, wird es eng für ihn.

Zeuge strickt sich sorgsam eine Legende

Dabei hatte er sich sorgsam eine Legende gestrickt. Der Mann aus dem Westerwald nennt der Brügger Schönheit einen falschen Namen, erzählt ihr dramatisch von seiner verstorbenen Frau und dass seine Kinder getötet wurden. Er sagt, er sei Fallschirmspringer bei der Bundeswehr, oft im Ausland unterwegs.

Und dann zieht er tatsächlich die Reißleine – und geht zur Polizei. „Ich hatte keine Lust mehr, den Geldboten zu spielen.“ Sein Handy wird ausgewertet. Dem Gericht liegen Hunderte von SMS-Nachrichten vor, teils in recht delikater Wortwahl.

Richter Lyra nennt es „Sexgeflüster“ oder humorig „Liebesgeschwüre“. Aber es findet sich auch so was wie „Schatz, ich brauche dringend was an Geld!“ (sie) und „Ja, ich seh’ zu“ (er).

Dass jede einzelne der 31 Zahlungen nach einer Drohung erfolgt ist, davon sieht auch die Staatsanwältin ab. Doch an einer Stelle des Chat-Protokolls steht: „Sieh zu, dass ich das Geld bekomme, du hast bis Montag Zeit, sonst kommst du in den Knast.“

Tatbestand im Sinne der Anklage erfüllt

Am nächsten Tag ist die Dame um 900 Euro reicher. Der Tatbestand ist im Sinne der Anklage erfüllt – wenn auch nur ein einziges Mal.

Strafverteidiger Frank Peter Rüggeberg beantragt Freispruch für seine Mandantin. Es handle sich höchstens um einen Erpressungsversuch und: „Er hat ja immer wieder ihre Nähe gesucht.“ Im übrigen habe der Zeuge an einigen Stellen gelogen.

Das Gericht verurteilt die 28-Jährige dennoch: zu einem Jahr Gefängnis auf Bewährung wegen gewerbsmäßiger Erpressung. Richter Lyra entlässt die Prozessbeteiligten nach fünfstündiger Verhandlung.

Über den Westerwälder sagt er: „Das war wahrlich keine Ruhmesleistung für das männliche Geschlecht.“