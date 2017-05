Zeichen setzen in Zingst

Die Lüdenscheiderin Alina Köster in Zingst. Sie studiert an der FH in Dortmund.

Lüdenscheid - In Zingst an der Ostsee wurde das Umweltfotografie-Festival „horizonte zingst“ eröffnet – mit Lüdenscheider Beteiligung. Unter dem Motto S.O.S. – Save our Seas“ (Rettet unsere Meere) geht die Bandbreite der Ausstellungen zum zehnjährigen Bestehen der Veranstaltung von ambitionierter Hobbyfotografie bis zur künstlerischen Fotografie mit höchstem Anspruch.

Die Fotografien sollen wegen der dramatischen Dimensionen des Problems zur Bewusstseinsänderung beitragen. Am Ende wurden unter allen umgesetzten Projekten die drei besten Arbeiten ausgezeichnet und mit verschiedenen Sachpreisen geehrt. Dabei belegte Alina Köster aus Lüdenscheid den zweiten Platz. Seit 2014 studiert Alina Köster Fotografie an der FH Dortmund und wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 ihren Bachelor erlangen. Ihre Arbeit stellt den Nahrungskreislauf in den Fokus und möchte durch den Kontrast von selbst gesammeltem Meeresmüll und professionell zubereiteten Speisen ein Zeichen setzen.

Fotografie-Studenten aus ganz Deutschland hatten sich beworben, das mit eigenem Etat ausgestattete Projekt umzusetzen. Zehn Arbeiten wurden umgesetzt und sind ein Jahr lang in Zingst zu sehen. Der Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter hat den Wettbewerb inszeniert und mit dem Titel „Mensch ist Meer“ für den fotografischen Nachwuchs eine herausfordernde Aufgabenstellung formuliert. Die Idee war bei den Ausbildungsstätten auf große Resonanz gestoßen. Die Studenten bewarben sich mit verschiedenen Konzepten. Eine Jury hatte dann die schwierige Aufgabe, die besten Bilder auszuwählen. Die Wahl fiel auf zehn Konzepte von sieben Ausbildungsstätten.

Alina Kösters Projekt „Eat about it“ wurde am Ende als zweitbeste Arbeit ausgezeichnet: „Täglich produzieren wir viel Müll, recyceln und verpfänden unser Leergut. Ist damit nun alles gut? Leider nicht. Vor allem in Übersee tätige Unternehmen haben das noch nicht verstanden und gehen bei der Produktion, dem Transport oder der Energieerzeugung nicht zimperlich mit unserem Planeten und besonders mit den Meeren um“, erläutert sie zu ihrem Projekt. Dabei seien vor allem die Langzeitfolgen dramatisch. Die Lüdenscheiderin studiert seit 2014 Fotografie: „Die Leidenschaft zur Fotografie habe ich schon früh entwickelt. Durch meinen Vater als Fotograf bin ich quasi mit der Fotografie groß geworden und habe früh mit der analogen Kamera meiner Mutter fotografiert - ob scharf oder unscharf. Hauptsache, ich konnte fotografieren.“ Während der Schulzeit wurde das Interesse immer größer, bis „ich zu meiner Konfirmation eine Kamera bekommen habe. Von da an gab es kein Halten mehr. Ich habe angefangen, den Traum zu verwirklichen.“

Von der Zuerkennung des 2. Platzes war Alina Köster nach eigenen Angaben selbst überrascht: „Bisher habe ich an einer Gruppenausstellung eines Seminars des 1. Semesters an der FH Dortmund teilgenommen und im Oktober an einer Gruppenausstellung in Josefov.“