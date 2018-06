Agnes Henriette Nienhaus feiert heute ihren 100. Geburtstag

Lüdenscheid - Gut gelaunt und im Kreise ihre Lieben feierte Agnes Henriette Nienhaus heute ihren 100. Geburtstag.

Und aus diesem besonderen Anlass ließ es sich auch Bürgermeister Dieter Dzewas nicht nehmen, der Jubilarin im Seniorenwohnheim an der Weststraße einen Besuch abzustatten. Dabei überbrachte er der gebürtigen Bocholterin nicht nur die besten Wünsche, sondern hatte auch einen Lüdenscheider Bildband dabei, der sofort Erinnerungen bei dem Geburtstagskind weckte.

Nach ihrer Hochzeit 1939 und der Geburt des ersten Sohnes zog das Paar Mitte der 1940er Jahre nach Lüdenscheid, wohnte zunächst in der Oberrahmede, ab 1953 an der Brüderstraße. Und dort lebte das Geburtstagskind bis zu seinem Umzug an die Weststraße vor sechs Jahren.

Heute zählen unter anderem noch zwei Söhne, eine Enkeltochter sowie eine Urenkelin zur Familie – und mit dieser wird die gesellige 100-Jährige noch ein zweites Mal feiern. Ihr Rezept für ein langes Leben: „Mit einem Lächeln im Gesicht geht vieles einfacher.“