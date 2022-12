Stutenkerle und Strandurlaub: Elke Ackermann (79) findet als Au-pair-Granny in Bangkok Erfüllung

Rentnerdasein viel zu langweilig

+ © privat Eisbär und Flip-Flops, Kunstschnee und Lichterglanz: Die Einkaufszentren sind fürs Weihnachtsgeschäft gerüstet. Nesthäkchen Lara würde zu gerne mal echten Schnee in Deutschland sehen, verrät die Granny. © privat

Sie ist mal zwei Jahre lang in Rente gewesen. 2003 war das. Das hat Elke Ackermann genossen. Bis es ihr zu langweilig wurde.

Lüdenscheid –Endlich Zeit für sich, für Familie und Freunde. Nach dem 60-Stunden Job als Geschäftsführerin des Paritätischen, nach der Doppelbelastung durch die Betreuung zweier Geschäftsstellen, nachmittags Gremienarbeit, abends Treffen mit Ehrenamtlichen – also nach mehr als 20 Jahren Stress reichte es irgendwann sogar der quirligen, strukturierten Lüdenscheiderin. Trotzdem ist sie von der Rente heute weiter entfernt als je zuvor. Gerade ist die Lüdenscheiderin 79 geworden – und geht auf in ihrem Job.

2016 hatte sie erstmals Kontakt zu ihrem neuen Arbeitgeber: ein deutscher Manager in Malaysia, die Ehefrau ist Vietnamesin. Beide suchten eine Betreuung für ihre Söhne, damals 2 und 4 Jahre alt. Bei der Suche nach einer Auslands-Granny helfen Agenturen. Und bei einer davon war die Lüdenscheiderin gelistet. Seitdem lebt sie sieben Monate im Jahr in der Familie und fünf in Lüdenscheid. Auf drei Jahre Malaysia folgten drei Jahre Dubai. Seit vergangenem Jahr ist sie in Thailand, in Bangkok.

Eigentlich, so erzählt sie, bleibe eine Granny – die englische Koseform für Großmutter – nur drei Monate in einer Familie. Mit einem Touristenvisum. „Aber ich wollte nicht nach drei Monaten schon wieder weg, man muss doch eine Beziehung aufbauen.“ In Intervallen fährt sie nun zurück nach Hause oder tourt auf eigene Faust durch Asien. Bis es wieder Zeit wird, den Job anzutreten. Dann kommt Oma zurück.

Kein Interesse an Taschengeld

„Seit drei Jahren haben wir noch ein kleines Mädchen“, sagt sie und lächelt stolz. Auch Lara soll Deutsch lernen – die Hauptaufgabe der deutschen Granny. Doch die Aufgaben haben sich, wie’s so ist, längst erweitert. Nebenbei überbrückt „die Oma“ kulturelle Unterschiede: Bald hat sie damit begonnen, den Jungs Frühstück zu machen. Denn das Bild von der vietnamesischen Haushälterin, die die Jungs fütterte, während sie am Handy spielten, hatte sich sofort eingebrannt. Nun ist, weil sie ihre Aufgabe ernst nimmt, um 6 Uhr das Frühstück fertig. So fantasievoll wie gesund: Vulkan-Müsli, zum Beispiel. „Die wertvollen Inhaltsstoffe im Kakao lösen sich nur mit Vitamin C“, doziert sie kurz. Also wirft sie eine Brausetablette mittenrein ins Schokomüsli, und das beginnt zu brodeln. Die Kinder lieben es, und Omi ist zufrieden. Wenn auch die Kleine um Viertel nach 8 aus dem Haus ist, „dann kann ich machen, was ich will“. Die große Villa mitten in der Stadt hat einen 17-Meter-Pool, den die frühere Sportschwimmerin gerne nutzt. Einkaufen geht fußläufig, für weitere Strecken gibt es einen Chauffeur. Ein komfortables Zimmer bietet alles, was die Granny braucht. Ein extra Taschengeld, das sie aushandeln könnte, will sie gar nicht. Ihre Rechnung ist simpel: „Ich muss ja nichts bezahlen, wieso soll ich dann noch Geld verlangen?“

Bis zur Deutschstunde am Nachmittag hat sie frei. Die Kinder hätten kaum Freizeit, erzählt sie. Selbstverteidigung, Fußball, Schwimmen –der Tag ist voll: „Asiatische Mütter glauben immer, ihre Kinder müssten Wunderkinder sein.“ Daher ist die Omi, was Großeltern überall auf der Welt idealerweise sind: ein Ruhepol mit viel Zeit fürs Spielen und für Themen, die bewegen. Echte Großeltern gebe es auch, sagt sie: Zu Weihnachten reisen die beiden Ende Achtzigjährigen aus den USA nach Vietnam, wo sich die Familie trifft.

Elke Ackermann feiert zur Abwechslung mal mit der eigenen Familie in Deutschland. Dann wird sie ihrer Enkelin wieder Geschichten von früher erzählen: als ihr ein Orang-Utan auf Sumatra die Hand reichte, um ihr über einen Felsvorsprung zu helfen, oder als sie auf Sri Lanka beim Open-Air-Duschen einen Motorradhelm tragen musste, denn „die Kokosnüsse waren reif“. Oder von ihrer Zeit auf Bali, wo ihr der Eigentümer einer kleinen, feinen Touristenanlage einen Management-Posten anbot, nachdem sie der Küchenmannschaft das Pfannkuchen-Backen beigebracht hatte, „damit die sich auf europäische Gäste einstellen konnten“. Fast hätte sie damals angenommen. „Ich mag Asien sehr. Auf Bali hatte ich das Gefühl ‘Hier gehörst Du eigentlich hin’. So ein tiefer Frieden.“ Doch die Zeit, sich fest zu verwurzeln, ist immer noch nicht gekommen.

Es sind Geschichten wie diese, die aus ihr heraussprudeln, das Alter vergessen lassen und die Neugier lebendig halten. Keine Spur von Ruhestandsphlegma. Dabei schien die Sache mit der Rente zunächst eine gute Idee zu sein, aber ihr wurde schnell langweilig. Also suchte sie eine neue Aufgabe und wurde Reiseführerin. Zwölf Jahre lang wurde sie fürs Reisen bezahlt – perfekt für die Lüdenscheiderin, die mit ihrem Mann schon alle fünf Kontinente erkundet hatte.

„Es war“, erinnert sie sich, „nicht immer einfach, aber es gab auch viele schöne Erlebnisse.“ Sie war Mädchen für alles, kümmerte sich im Flieger oder Bus um Gäste, um Probleme und Problemchen. Zwischendurch ging ihre Ehe kaputt, sie hörte mit der Reiseleitung auf, und dann kam Corona. Sie fiel in ein Loch – wo es ihr nicht gefiel. „Ich musste wissen: ‘Was will ich noch für den Rest meines Lebens, für mich?!’.“ Und sie war sich sicher: Die Antwort liegt in der Ferne – und damit auf der Hand: „Ich wollte weit weg. Da kam mir Malaysia gerade recht.“

Wieder spielte ihr der Zufall in die Hände. „Alle haben mich für verrückt erklärt“, erinnert sie sich und lacht. Nur Enkelin Mia, heute 17, habe es „cool“ gefunden, dass ihre Oma Au-pair-Granny wurde und sich als Auslandsoma um Kinder einer Gastfamilie kümmerte. Es scheint, als liefen hier endlich alle Lebensfäden zusammen.

Planen lässt sich das nicht. Geboren und aufgewachsen in Lüdenscheid, besuchte sie die Friedensschule, damals eine Volksschule. Zur Realschule oder zum Gymnasium wollte sie nicht, hatte früh ihren eigenen Kopf: „Die Kinder von der höheren Schule waren immer so eingebildet.“ Mit 14 begann das Mädchen eine kaufmännische Lehre, spezialisierte sich auf Buchhaltung und Finanzen. Ehe, zwei Kinder, doch die innere Unruhe, da müsse es noch mehr geben, blieb. Sie war nicht berufstätig in der Erziehungszeit, nahm aber zwei Tagespflegekinder im Alter ihres Sohnes, Jahrgang 73, auf. In Lüdenscheid gründete sich damals gerade der Tages- und Pflegekinderverein. Natürlich unter Mitwirkung von Elke Ackermann: „Dadurch hat mein Leben eine totale Wendung erfahren.“ Nebenbei übernahm sie einen Aushilfsjob in der Buchhaltung und kam in Kontakt „mit jemandem vom Paritätischen“. Der habe mehr über das Thema Tagespflege wissen wollen, man traf sich – und gemeinsam eine Entscheidung: Elke Ackermann übernahm das Lüdenscheider Büro für den Verband. Schnell wurde aus der Halb- eine Ganztagsstelle und aus der patenten und kompetenten Neuen eine Geschäftsführerin mit Einsatzorten zwischen Lüdenscheid, Siegen und Hagen. Am Ende hieß es: Wie schnell doch 20 Jahre vorüber sind.

Doch es bleibt immer noch genug Zeit, etwas zu erleben. Gerade ist sie auf Weihnachtsurlaub in Deutschland. In Bangkok hat sie noch Stutenkerle für die Kinder gebacken und Nikolausstiefel gepackt, ist durch riesige, weihnachtlich geschmückte Einkaufszentren geschlendert, hat zur Bühnenshow im Kindergarten applaudiert und sich ein Wochenende lang beim Strandurlaub mit der Gastfamilie erholt. Nun fällt ihr die Umstellung von 35 Grad auf minus 3 nicht ganz leicht. Aber Anfang des Jahres geht es wieder zurück: „Im Februar habe ich eine Verabredung auf Sri Lanka.“

+ Hibiskusblüten und Weihnachtsstern: Rund 14 Flugstunden entfernt und 30 Grad im Schatten, aber deutsche Weihnachtsboten gehören dazu. © Ackermann