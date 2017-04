Lüdenscheiderin (22) in Warstein alkoholisiert am Steuer erwischt

Warstein - Eine alkoholisierte 22-Jährige aus Lüdenscheid ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in Warstein-Waldhausen von der Polizei am Steuer ihres Autos erwischt worden. Sie war den Beamten deshalb ins Netz gegangen, weil sie langsam und in Schlangenlinien fuhr.

Laut einer Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Soest war einer Polizeistreife das Auto um 1.15 Uhr am frühen Dienstagmorgen auf der Lippstädter Straße aufgefallen, als es den Beamten "in langsamer und unsicherer Fahrweise begegnete."

Die Beamten hätten gewendet und seien dem Pkw gefolgt. "Dieser setzte seine langsame Fahrt in Schlangenlinien fort, so dass sich die Beamten zu einer Kontrolle entschlossen."

Mit dem zu erwartenden bzw. zu befürchtenden Ergebnis: "In der Atemluft der 22-jährigen Frau aus Lüdenscheid wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von etwa 0,9 Promille, so dass nach einer Blutentnahme in einem Warsteiner Krankenhaus auch der Führerschein sichergestellt wurde. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wurde gefertigt", teilte die Polizei abschließend mit. - eB