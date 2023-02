Faszination Computer: Lüdenscheider spielt täglich „Call of Duty“

Von: Thilo Kortmann

Der Lüdenscheider ist Fan der Reihe „Call of Duty“. Jeden Tag trifft er sich mit Gleichgesinnten zum Zocken im Internet. © Cedric Nougrigat

Gaming ist ein angesagtes Hobby. Was ist die Faszination, was die Gefahren? Ein Gamer packt aus.

Lüdenscheid - Writing on the wall“, ein neuer Song der Heavy-Metal-Legenden Iron Maiden, läuft gerade hoch und runter, während Johannes (Name von der Redaktion geändert) seiner Leidenschaft in seiner Wohnung nachgeht. Es ist eben nicht das Schreiben auf eine Wand, sondern das Spielen am Computer, das Johannes Leidenschaft ist. Call of Duty heißt das Lieblingsspiel des 24-jährigen Lüdenscheiders. In der Woche, wenn der Werkzeugmechaniker arbeiten muss, zockt er rund zwei Stunden täglich, meist von 21 bis 23 Uhr zusammen mit seinen Freunden.

„Ich muss in der Woche um 5 Uhr morgens aufstehen. Ich schlafe sofort ein und sechs Stunden Schlaf reichen mir.“ An Wochenende werde schon mal etwas länger und intensiver gespielt, „aber alles in Maßen“, sagt er. Er brauche das tägliche „Zocken“ zur Entspannung, „dann kann man so richtig schön abschalten und alles andere mal vergessen.“ Als Gamer ist er ordentlich ausgerüstet: Headset, Gaming-Stuhl, mechanische Tastatur, spezielle Maus und Bildschirm.



Zwei Stunden täglich zocken

Bei seinem Lieblingsspiel Call of Duty schlüpft er in die Rolle eines Soldaten in einem realen oder fiktiven Kriegsszenario. Der erste Teil der Duty-Reihe, erschienen 2003, spielt im Zweiten Weltkrieg. 2003 hat Johannes noch nicht gespielt, die Leidenschaft kam 2006 im Alter von acht Jahren. „Mit dem Nintendo Gamecube hat es begonnen, dann nahm alles seinen Lauf“, sagt er und lächelt. In der Teenagerzeit, als er noch nicht arbeiten musste, habe er noch wesentlich mehr „gezockt“ als heutzutage.

Als schädlich würde er das viele Spielen nicht bezeichne. „Es ist totaler Unsinn, dass solche Spiele wie Ego-Shooter Gewalt fördern würden und süchtiger machen als andere Spiele“, erklärt der Gamer. Auch die extreme Realitätsnähe der neuen Computerspiele hätte keine negativen Auswirkungen auf ein Suchtverhalten. „Das ist alles Quatsch. Super Mario kann genauso süchtig machen“ Es komme vielmehr, so wie bei allen anderen Spielen und Genüssen auch, immer auf die Psyche des Einzelnen an, ist er sich sicher.



„Ich trinke keinen Alkohol und rauche nicht, wenn ich spiele.“ Stattdessen greift er in seiner Freizeit zur Gitarre, meist in den Nachmittagstunden. Und wer gefestigt sei in seiner Persönlichkeit, der laufe nicht Gefahr, süchtig oder gewalttätig zu werden. Zu wenig werde auch auf die positiven Eigenschaften des Computerspielens hingewiesen. „Ich habe durchs Zocken richtig gut Englisch gelernt. Bei einer Irland-Reise hatte ich keine Sprachprobleme.“ Taktisches Denken, kognitive Fähigkeiten würden gefördert.



Flucht aus dem Alltag

Zu denen, die in der Computerspiel-Branche tätig sind, gehört Kamil Betlejewski. Er ist Store-Manager bei Gamestop im Stern-Center. Für ihn gehört der tägliche Umgang mit Spielen einfach zum Leben dazu. „Die Spiele haben sich in den vergangenen Jahren gar nicht so verändert wie man denkt“, sagt der Lüdenscheider. Die Spiele dienten auch heute oft als Hobby zur Flucht aus dem Alltag. Man könne sein, wer man will. Das treffe nicht nur auf elektronische Games zu, sondern auch auf den analogen Bereich wie Brettspielen oder Kartenspiele.

Gaming ist ein angesagtes Hobby. Viele Menschen spielen täglich. © Oliver Berg

„Ich spiele selber am Computer täglich. Wenn ich arbeiten muss, dann sind das oft nur ein bis zwei Stunden am Tag.“ Es komme immer auf das gesunde Maß an. Spiele förderten kognitive Fähigkeiten und es sei schön, online Menschen auf der ganzen Welt zu treffen. Es komme auch immer darauf an, wie, wo und was man spiele. Als problematisch bezeichnet Betlejewski „toxische Spiele“ wie League of Legends. Dort tummelten sich viele „Internet-Rambos“, sagt er, „denen geht es nur darum, andere zu beleidigen.“

Cyber-Mobbing

Computerspiele seien heutzutage sehr einfach im Internet erhältlich, „die Key-Spiele bekommt man ganz easy über einen Code online und diese sind oft günstiger als im Normalen Handel.“ Dann falle die fachmännische Beratung weg, die Gefahr deshalb an Spiele zu geraten, die für einen gar nicht geeignet seien, deshalb groß. Der Bereich werde immer noch viel zu wenig an Schulen besprochen, findet der Fachmann. Er selber habe schon sechs Monate lang als Referendar am Berufskolleg für Technik über Cyber-Mobbing gelehrt. Betlejewski studiert neben seinem Job noch Informatik. „Als ich von Selbstmorden wegen Cyber-Mobbing gesprochen habe, hat das gewirkt. Das habe ich in den Gesichtern der Jugendlichen abgelesen“, erklärt er. Manche könnten mit Mobbing umgehen, andere nicht. Jedoch glaubt er nicht, dass Gewaltspiele für zunehmende Gewalt in der Realität sorgen. „Es kommt nicht darauf an, was man spielt. Es kommt stattdessen immer auf den psychischen Zustand eines jeden einzelnen Spielers an“, erklärt der Store-Manager.



Ob jemand süchtig ist oder nicht, entscheidet Monika Triffo vom Beratungsteam der Suchtberatung des Evangelischen Kirchenkreis Lüdenscheid-Plettenberg nach fünf Gesichtspunkten: Erstens: Der gesamte Alltag dreht sich um die Droge. Im Falle von Medien eine substanzunabhängige Abhängigkeit. Zweitens: Weitermachen trotz negativer Auswirkungen. Drittens: Toleranzsteigerung beziehungsweise Gewöhnung. Viertens: Kontrollverlust. Fünftens: Auswirkung auf soziale Kontakte. Diese Faktoren würden für alle Abhängigkeiten gelten, also auch für die Medienabhängigkeit, zu der der Gebrauch von Computern, Computerspielen, Fernsehen sowie der Umgang mit Smartphone und Social Media gehörten. Zudem kämen Entzugssymptome wie Nervosität, Unruhe, Schlafstörungen und eine Rückfallneigung beim Versuch, eine Pause einzulegen.



Tiefergreifende Störungen

Wie viel Zeit man täglich vor dem Computer oder Handy verbringe, spiele bei einer Sucht gar keine so große Rolle. „Wichtig ist, dass die Person Verantwortung für ihr Handeln übernimmt und nicht den kompletten Anschluss an die soziale Umgebung verliert.“ Ursache für ein Suchtverhalten seien, so Triffo, häufig tiefergreifende Störungen wie Ängste oder Probleme im sozialen Umfeld. „Probleme mit den Eltern, mit den Freunden oder in der Schule oder Einsamkeit können Gründe für eine Flucht in die Sucht sein.“



Wichtiger Grund für eine Suchtentwicklung sei auch ein geringes Selbstwertgefühl. Es sei nachvollziehbar, wenn Kinder und Jugendliche mit Computerspielen die Möglichkeit besitzen, Charaktere zu werden, die sie im Alltag nicht sein können, sagt die Suchtberaterin. Den Umgang mit der Medienabhängigkeit erschwere ihre Vielfalt, zu der die Online-Glücksspielsucht, Cyber-Mobbing, Pornosucht und Sexting gehörten.

Geringes Selbstwertgefühl oft Grund für Suchtentwicklung

„Glücksspielsucht wie Online-Roulette oder -Pokern wird nicht zur Computerspielsucht gezählt.“ Sie müsse eine Lanze brechen für die Suchtkranken, sie hätten zu Unrecht einen so schlechten Ruf, sagt Monika Triffo. Die Ausgrenzung von Suchtkranken aus der Gesellschaft sei falsch, „Süchte wie Konsum, Nikotin und Alkohol durchziehen immerhin die gesamte Gesellschaft. Ein Suchtverhalten ist ein Stück weit normal geworden“, erklärt sie.



Alles in Maßen, dann gebe es auch keinen Kontrollverlust, sagt Johannes, während er in seiner 66 Quadratmeter-Wohnung mit seinen Gaming-Freunden, mit denen er meist über das Internet spielt, die nächsten Aufgaben im Krieg löst. Ein kostenintensives Hobby. Alle fünf Jahre investiert Johannes 2000 Euro in neue Technik, um für das Gaming auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Ein 800-Watt-Netzteil benötigt er für die Grafikkarte. „Ja, so ein spezieller Rechner verbraucht sehr viel Strom“, sagt Johannes. Bei der Frage, ob er wegen der gerade sehr hohen Energiekosten auf das Gaming verzichten würde, braucht der Werkzeugmechaniker gar nicht lange zu überlegen. „Egal, wie hoch die Stromkosten auch wären, ich würde immer zocken“, sagt er während er am Rechner sitzt. Das Spielen sei für ihn Flucht vor der Welt und auch Protest – zocken anstatt einen Spruch auf eine Mauer zu schreiben, während Maidens „Writing on the Wall“ aus den Boxen dröhnt.