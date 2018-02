Timothy Thomson bei Dahlmann

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Zauberkünstler Timothy Thomson ist zu Gast im Dahlmann-Saal: Am Freitag, 23. Februar, verzaubert der „Wunderverkäufer“ sein Publikum an der Grabenstraße. Er bezeichnet sich selbst gern als „Staubsaugervertreter“ unter den Zauberkünstlern.

Doch er hat nicht etwa die Taschen voller Bausparverträge. Thomson nimmt seine Gäste mit in die Welt der Verkäufer und verrät die geheimen Tricks des Verkaufs.

Redegewandt präsentiert der Magier Zauberkunst auf hohem Niveau und bringt sein Publikum mit seinen Illusionen mehr als einmal zu der Frage: „Wie macht der das?“ Ob er nun Geld verschwinden und wieder auftauchen lässt, volle Weinflaschen gegen leere tauscht oder Schmuck unsichtbar durch die Luft schweben lässt – mit Geschick, Fingerfertigkeit und unterhaltsamen Geschichten lässt Thomson seine „Wunder“ direkt vor den Augen des Publikums entstehen.

Bevor der Lüdenscheider auf der Bühne steht, wird er im Dahlmann-Saal an den Tischen zaubern. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt einschließlich Fingerfood kostet im Vorverkauf 14,50 Euro plus Gebühr bei Dahlmann an der Grabenstraße. An der Abendkasse sind 18 Euro fällig.