Lüdenscheider rauben Berlet-Zentrallager aus - Videokamera zeichnet alles auf

Das Diebesgut wurde in einer Garage in Lüdenscheid sichergestellt.

Lüdenscheid/Hagen - Dieser Plan ging nicht auf: Zwei junge Männer aus Lüdenscheid wollten das Berlet-Lager in Hagen ausräumen. Trotz intensiver Vorbereitung flogen sie auf, weil sie ein Detail nicht bedacht hatten.

Einen schnellen Fahndungserfolg feierten die Polizisten in Lüdenscheid. Nur wenige Stunden nach der Tat nahmen sie zwei 21 und 24 Jahre alte Tatverdächtige fest, die in das Lager einer Elektronik-Kette eindrangen und dort hochwertige Elektronik-Gegenstände entwendeten.

Die beiden Lüdenscheider fuhren am frühen Donnerstagmorgen (28. März) mit einem gemieteten Transporter zum Zentrallager der Elektro-Märkte Euronics-Berlet in Hagen-Hohenlimburg.

Dort brachen sie gegen 1 Uhr in eine der dortigen Lagerhallen ein und begannen damit Großbildfernseher, Kaffeemaschinen, Handys, Drucker, Musikboxen und andere Unterhaltungselektronik in den bereitgestellten Transporter zu verfrachten.

Dabei ließen sie sich durchaus Zeit. Nach Polizeiangaben waren sie bis 5 Uhr mit dem Abtransport der Ware beschäftigt. Was die beiden nicht wussten: Die Tat wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet.

Als ein Unternehmensmitarbeiter den Einbruch und den Diebstahl bemerkte und die Polizei informierte, konnten die Beamten gleich einen Blick auf das Video werfen.

Die weiteren Ermittlungen führten zur Identifizierung der mutmaßlichen Täter und zu einer Anschrift in Lüdenscheid. Zwischen 17 und 18 Uhr am selben Tag erfolgte schließlich der Zugriff an einer Garage in Lüdenscheid. Dort waren die Täter gerade dabei, die Ware auszuladen.

Die 21 und 24 Jahre alten Männer ließen sich widerstandslos festnehmen. Der Amtsrichter ordnete Untersuchungshaft wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls an – auch um zu verhindern, dass Beweismittel vernichtet werden.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Suche nach möglichen Hintermännern oder Abnehmern läuft. Denn für die Polizei ist klar: „Für den Eigenbedarf haben sie die Ware nicht gestohlen.“ Die Elektro-Artikel – die einen Wert von mehr als 10 000 Euro haben – wurden zunächst sichergestellt. Mittlerweile seien sie aber wieder an das Unternehmen ausgehändigt worden, sagte ein Sprecher von Euronics-Berlet.