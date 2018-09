Große Razzia gegen Spielhallen-Betreiber

Lüdenscheid/Hagen - Hunderte von Polizisten, Steuerfahndern, Bank- und Computerexperten haben einen Schlag gegen einen mutmaßlich betrügerischen Clan von Spielhallenbetreibern geführt und erhebliche Vermögenswerte sichergestellt.

Im Zuge einer landesweiten Razzia gegen Betreiber einer Spielhallen-Kette durchsuchten Polizeibeamte am Donnerstag auch in Lüdenscheid eine Wohnung sowie eine Firma.

NRW-weit waren unter Federführung der Hagener Staatsanwaltschaft mehrere Hundert Polizisten und mehr als 70 Steuerfahnder in elf Städten im Einsatz. Wie Medien in Hagen berichten, soll es sich um den Verdacht von Steuerhinterziehungen „im mittleren zweistelligen Millionenbereich“ sowie Manipulationen an Geldspielautomaten handeln.

https://www.come-on.de/volmetal/meinerzhagen/grosseinsatz-polizei-steuerfahndung-verdacht-steuerhinterziehung-10278361.html

Nach Medienberichten soll es Festnahmen, Kontopfändungen und Beschlagnahmungen von Bargeld, Schusswaffen und Fahrzeugen – unter anderem Mercedes, Ferrari und Lamborghini – gekommen sein. Außerdem vollstreckten die Behörden drei Haftbefehle.

In dem Privathaus der Spielhallen-Betreiber seien so große Mengen Bargeld gefunden worden, dass die Ermittler einen gepanzerten Geldtransporter anfordern mussten, heißt es weiter.

Ein Fachmann einer ansässigen Bank und ein Computerfachmann halfen den Fahndern dabei, Vermögenswerte sicherzustellen.