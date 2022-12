Markt

+ © Henrike Utsch „Bratwurst zum Frühstück“!! Der Kult-Bratwurststand ist eine Institution auf dem Wochenmarkt. © Henrike Utsch

Wochenmarkt fällt auf Heiligabend und Silvester. Nur die Zeiten ändern sich.

Der Lüdenscheider Wochenmarkt liegt terminlich in diesem Jahr sowohl auf Heiligabend als auch auf Silvester. Trotzdem findet der Markt an diesen beiden Samstagen statt, teilt die Stadt mit. Aufgrund der Feiertage endet der Wochenmarkt am 24. und am 31. Dezember 2022 aber bereits jeweils um 13 Uhr.