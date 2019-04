Lüdenscheider wird zum Helden! Mann verfolgt flüchtende Diebe - das Handy immer am Ohr

Flüchtenden Dieben an die Fersen gehängt

Lüdenscheid - Mutig heftete sich ein Zeuge in Lüdenscheid an die Fersen von flüchtenden Dieben. Die bemerkten von der Verfolgung nichts, bis sie von der Polizei in Empfang genommen wurden.