Lüdenscheider Wetter-Rekorde der letzten 120 Jahre - 1960 war es besonders schlimm

Aufzeichnungen seit 1900

+ © dpa Wetterrekorde aus 120 Jahren - darunter auch das Jahr mit den meisten Gewittertagen. © dpa

Lüdenscheid - Die Meteorologische Station am Staberg in Lüdenscheid zeichnet seit mehr als 100 Jahren das Wetter in der Stadt auf. Dabei gab es einige Rekorde, die vermutlich für die Ewigkeit sind, zum Beispiel 1960.