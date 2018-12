Lüdenscheider Weihnachtstanne ist nicht von hier: Das ist der Grund

Der höchste Weihnachtsbaum des Sauerlands steht auf dem Sternplatz in Lüdenscheid und ist ein „Zugereister“.

Lüdenscheid - Der Weihnachtsbaum auf dem Sternplatz ist ein echter Hingucker. Die 15 Meter hohe Nordmanntanne ist ein weihnachtliches Wahrzeichen der Stadt. Einziger Haken für Lokalpatrioten: Der Baum ist nicht von hier.

Der höchste Weihnachtsbaum des Sauerlands ist ein „Zugereister“, er ist in Overath im Rheinisch-Bergischen Kreis aufgewachsen und kam Anfang November mit dem Sattelschlepper nach Lüdenscheid. Die Frage die sich stellt: Gab es im waldreichen Lüdenscheid denn nicht eine schön gewachsene Tanne, geschweige denn im Märkischen Kreis, die die Anforderungen erfüllte?

Die Lüdenscheider Stadtverwaltung versucht sich auf Anfrage unserer Zeitung an einer Erklärung. Jahrelang, so hieß es, wäre der Baum von hier gewesen – aus Lüdenscheid, aber auch Exemplare aus Halver und Plettenberg hätten den heimischen Weihnachtsmarkt geziert. Zuletzt war das 2015 der Fall.

Ungefähr zehn Jahre zuvor hatte die Stadt Lüdenscheid eine Aktion ins Leben gerufen, bei der sich Bürger mit ihrem Baum aus dem eigenen Garten für die Weihnachtstannen-Krone auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt bewerben konnten. Das führte zu einer Vielzahl von Anrufen, wie Stadtsprecherin Marit Schulte erklärte.

Nur dass viele Bürger nach Darstellung der Stadt nicht die Verschönerung des Lüdenscheider Budenzaubers im Sinn hatten, sondern das kostenlose Fällen störender Tannen in ihrem Garten. Denn nur beim Wettbewerbsgewinner rückte der Stadtreinigungs-, Transport- und Baubetrieb Lüdenscheid (STL) an, um den Baum zu fällen und mitzunehmen.

„Der Vorteil für den Gewinner war, man brauchte keinen Gärtner. Meistens wollten die Bewerber nur den Baum in ihrem Garten weg haben“, berichtet Schulte. In der Praxis war der Aufwand für den STL enorm, sagt die Stadt heute. So wurde der Baum jedes Bewerbers vor Ort von STL-Mitarbeitern besichtigt. Die Gewinner-Tanne musste schließlich geborgen werden.

Die letzte Bergung war die schwierigste. Der Einsatz am Bierbaum löste schließlich ein Umdenken aus. Damals musste eigens ein Autokran anrücken, um den vermeintlich „schönsten Baum des Sauerlands“ über das Haus zu heben.

Auch der Transport wurde unter Umständen zum Problem: Für Bäume, die größer als 15 Meter waren, musste ein Spezialtransport organisiert und genehmigt werden. „Jetzt bekommen wir alles im Paket. Wir beauftragen das Unternehmen aus Overath, die Mitarbeiter liefern den Baum und helfen sogar noch beim Aufstellen. Wenn man den Verwaltungsaufwand betrachtet, ist es nun viel günstiger“, sagt Marit Schulte.

Und noch einen Vorteil sieht sie in dem Verfahren, das 2018 zum dritten Mal durchgeführt wurde. Statt Fichten oder Tannen der Bürger bekommt Lüdenscheid nun eine echte Nordmanntanne vom Züchter.