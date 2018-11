Lüdenscheider Weihnachtsmarkt wird "immer etwas netter"

Lüdenscheid - Jedes Jahr wird im Rahmen der Möglichkeiten an ein paar Stellschrauben gedreht, um den Weihnachtsmarkt auf dem Sternplatz attraktiver zu machen.

„Wir arbeiten daran, dass es immer etwas netter wird.“ LSM-Geschäftsführer André Westermann freut sich unter anderem, dass es in diesem Jahr wieder gelungen ist, eine schmucke Hütte aufzubauen, in der Vereine und Gruppen von donnerstags bis sonntags Gelegenheit haben, sich darzustellen.

Montags bis mittwochs bleibt die Holzalm geschlossen. Die Resonanz in den Vorjahren sei an diesen Tagen überschaubar gewesen, sagt Westermann. Freitags und samstags gibt’s Live-Musik; geschmückte Tische laden zum Verweilen ein.

Einladend ist es auch in den Budengassen geworden, wo Dutzende von Tannenbäumchen Waldatmosphäre verbreiten. Einen prominenteren Platz haben auch die großen Krippenfiguren bekommen. Sie müssen nicht mehr auf nacktem Granit stehen, sondern haben nun einen Tannenzweig-Teppich. Einfacher werde es jedoch angesichts aller Auflagen, Lärmbeschwerden oder auch Diebstähle nicht, sagte Westermann.

Barrieren aus Fahrzeugen schützen den Markt zum Rathausplatz hin, und auch Richtung Altenaer Straße begrenzt ein Blockhindernis die Zufahrt.

Zumindest einen stören diese Nebeneffekte nicht: Onkel Willi ruht in sich, hat in diesem Jahr einen Ehrenplatz an der Geländertheke der Holzhütte. Und auch Felix hat Grund zur Freude: Unzählige Stämme sind in Reichweite, wenn’s mal pressiert.