Los geht's: Der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Treffpunkt Glühweinbude: Am Montag eröffnete Bürgermeister Dieter Dzewas in größerer Offiziellen-Runde den zentralen Weihnachtsmarkt auf dem Sternplatz.

Lüdenscheid - Ab sofort dreht sich das Karussell, es duftet aus Töpfen, Pfannen und Bechern: Der zentrale Lüdenscheider Weihnachtsmarkt auf dem Sternplatz ist eröffnet. Das erwartet die Besucher.

Onkel-Willi-Tassen in Mandarinenorange, eine Holzalm als Heimstatt für Musiker und Vereine von donnerstags bis sonntags, dazu viel Tannengrün, Lichterglanz, ein geschmückter, stattlicher Baum und sogar die Krippe ist nett hergerichtet – Lüdenscheids zentraler Weihnachtsmarkt auf dem Sternplatz ist nun geöffnet.

Bürgermeister Dieter Dzewas wünschte allen Besuchern, dass sie viel Freude am Gebotenen haben mögen. Weil die Stadt „viele unterschiedliche Formate hat, was Weihnachtsmärkte angeht“, dürfte, so hofft er, im Laufe der Adventszeit jeder auf seine Kosten kommen. Auch die, die wenig Grund zur Freude haben: Die Trinkgelder und der Erlös des Weihnachtssingens am 23. Dezember versprach Glühwein-Buden-Betreiber Thomas Jacob wieder dem Kinderhospiz Olpe.

Programm auf der Weihnachtsmarkt

In der beheizten Weihnachtsalm präsentieren sich bis zum Jahresende auch Vereine mit einem eigenen Programm. Jeweils donnerstags bis sonntags gibt es um 15 Uhr ein Programm für Kinder, während Erwachsene jeweils freitags und samstags ab 19 Uhr zur Alm Gaudi ein, vielfach mit Live-Musik, eingeladen sind. So dürfen sich die Weihnachtsmarktbesucher beispielsweise am 21. Dezember ab 19 Uhr auf die Band „HonigMut“ und einen Tag später auf das Duo „Ich & Du“ freuen.

Beim Kinderprogramm dürfen sich die jüngsten Weihnachtsmarktbesucher auf viele Angebote freuen.

Was Sie zum Lüdenscheider Weihnachtsmarkt wissen müssen

Öffnungszeiten

Der Weihnachtsmarkt ist vom 26. November bis 31. Dezember immer montags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

An Heiligabend und Silvester hat der Weihnachtsmarkt bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Weihnachtstag ist der Markt geschlossen. Wer nach dem Einkaufen noch ein wenig die weihnachtliche Stimmung bei Glühwein oder Punsch genießen möchte, hat dazu von donnerstags bis samstags etwas länger, bis 23 Uhr, an den Glühweinständen auf dem Sternplatz Gelegenheit.

