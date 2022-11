Lüdenscheider Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Von: Olaf Moos

Zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens waren zur Eröffnung des Lüdenscheider Weihnachtsmarktes gekommen. © Cedric Nougrigat

Süße und würzige Düfte, Geschenkideen, Kinderbelustigung, Winter-Eisvergnügen und ein buntes Programm in der Weihnachtsalm – der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt ist eröffnet.

Lüdenscheid - Pünktlich um 16 Uhr begrüßte Bürgermeister Sebastian Wagemeyer am Montag zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens der Kreisstadt.

„Wir wollten nicht darauf verzichten. Wenn man auf das zurückliegende Jahr blickt, dann können wir alle froh und dankbar sein, dass wir den Lüdenscheider Weihnachtsmarkt auf die Beine stellen konnten“, so Wagemeyer. Die Menschen bräuchten in der Adventszeit in der Stadt einen Ort, „an dem sie sich wohlfühlen“.

Zum ersten Getränk an der Glühweinbude von Thomas Jacob waren Vertreter aus Politik und Verwaltung, der Stadtwerke, der Sparkasse, des STL, der Feuerwehr und des Lüdenscheider Stadtmarketings gekommen – kurz: alle, die zum Gelingen beigetragen haben.

Die Eisbahn war wegen eines technischen Defekts noch nicht in Betrieb. Der Markt auf dem Sternplatz ist bis zum 6. Januar täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet, an Heiligabend bis 13 Uhr.