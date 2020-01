Lüdenscheider Weihnachtsmarkt: Böse Überraschung für Mützen-Händler

Lüdenscheid - Der Lüdenscheider Weihnachtsmarkt 2019 ist Geschichte, die Holzbuden werden abgebaut. Für den Mützen-Händler gab's zum Abschluss allerdings noch eine böse Überraschung.

Über Silvester wurde eine der Holzhütten am Sternplatz aufgebrochen. Der Händler hatte seinen Stand am Dienstag gegen 15 Uhr verschlossen.

Am Donnerstagmorgen stellte er dann aber Schäden an der Tür fest. Ein Unbekannter hatte die Ware durchsucht und war mit Socken, Mützen und Umhängetaschen als Beute geflohen.

Bereits in der Zeit zwischen dem 21. Dezember und Donnerstag, 2. Januar, ist ein unbekannter Täter in ein größtenteils leer stehendes Wohngebäude an der Philippstraße eingebrochen. Er zerstörte nach Polizeiangaben ein Fenster und kletterte in das Gebäude. Gestohlen wurde nichts.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Tel. 0 23 51/ 9 09 90.