Weihnachtsmarkt: Attraktive Angebote auch für junge Gäste

Lüdenscheid - Für mehrere Stunden hat sich die neue Weihnachtsalm auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt in eine Kinder-Pralinen-Konditorei verwandelt.

Die Jungen und Mädchen durften aus fertigen Pralinen, Lebkuchen und Plätzchen individuelle Geschenke für ihre Eltern und Großeltern anfertigen.

Alles, was zum Verzieren notwendig war, hatte Verena Bockholt aus Bramsche für den kreativen Erlebnisnachmittag in der Alm mitgebracht. Gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Daniela Bublitz leitete die Inhaberin einer Kinder-Event-Agentur die Kinder zum Verzieren und Dekorieren des süßen Naschwerks an.

Wie es sich für einen Konditor gehört, erhielt jeder kleine Pralinenkünstler eine Kochmütze zum hygienischen Arbeiten. Als „Klebstoff“ diente süße Puderzuckermasse. Gegen die viel besungene Kleckerei in der Weihnachtsbäckerei half Backpapier als Unterlage.

Fantasie keine Grenzen gesetzt

Zum Verzieren standen auf dem langen Tisch, auf dem die jungen Konditoren ihre individuellen Pralinen fertigten, jede Menge schokoladige, bunte und lustige Dekoartikel bereit. Ob Schokodekore oder Deko Konfetti, Zuckerperlen oder Lebensmittelfarbe für bunte Farbtupfer: Alles war vorhanden. Der Fantasie beim Verzieren und Verschönern des süßen Naschwerks waren keine Grenzen gesetzt.

Allein oder mit Unterstützung der Eltern widmeten sich die Kinder dem Angebot. Organisiert hatte den Spaß in der Kinder-Pralinen-Konditorei die Schaustellergemeinschaft.

Weitere Angebote für Kinder

Weiter geht’s in der Weihnachtsalm für Kinder am Donnerstag, 21. Dezember (15 bis 18 Uhr), mit dem Ballonzirkus von Verena Bockholt und einer Kindermitmachaktion mit Ballonfiguren.

Eddy Ente lädt für Freitag an gleicher Stelle zu einer winterlichen Mitmachreise ein.

Am Mittwoch, 27. Dezember, können Jungen und Mädchen in einer tierischen Kreativwerkstatt Vogelfutter herstellen.

Nach Weihnachten steht am 28. Dezember eine Bastelaktion zum Thema Silvester an.

Feenprinzessinnen Meet & Greet

Zum Vormerken: Auch die Feenprinzessinnen Meet & Greet stellen sich auf dem Lüdenscheider Weihnachtsmarkt ein. Am 30. Dezember läuft in der Alm ihr reizendes Musikprogramm.