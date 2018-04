Nach Messerattacke: Beweisaufnahme geschlossen

Lüdenscheid/Hagen - Immer mehr deutet darauf hin, dass der Angeklagte am Tattag nicht Herr seiner Sinne gewesen ist.

Zwar hatte eine Blutprobe bei der Polizei direkt nach der Festnahme nur einen Wert von knapp 0,6 Promille ergeben. Aber ein angeborener Leberschaden, der zu einer Hepatitis geführt hat, könne eine „vermehrte Alkoholempfindlichkeit“ bei dem 44-Jährigen bedingen, sagt der psychiatrische Sachverständige Dr. Bernhard Bätz (62) aus Hamm.

Weil „jederzeit mit einem vergleichbaren Zustand“ zu rechnen sei, komme eine Unterbringung des Lüdenscheiders in einer Entziehungsanstalt in Frage. Das ist der vorläufige Tiefpunkt eines an Höhepunkten offenbar sowieso nicht reichen Lebens.

Der Angeklagte berichtet stockend und wortkarg – gedolmetscht von dem Dortmunder Igor Plotkin, über seinen Werdegang. Wie er nach der Mittelschule in einem kirgisischen Dorf als Traktorist, also Landmaschinen-Fahrer, anheuerte. Wie seine Eltern 1996 nach Deutschland übersiedelten und er als 22-Jähriger in Lüdenscheid landete.

Wie er nach dem Tod seiner Eltern zu seiner Schwester zog – und trotz steigenden Alkohol- und Drogenkonsums stets Arbeit hatte. Doch er erzählt auch, wie anstrengend sein bislang letzter Job war und wie schlecht die Arbeitszeiten. „Ich bin morgens um 4 Uhr aufgestanden und war erst gegen 18 Uhr wieder zu Hause.“

Jeden Morgen habe er seine Schwester wecken müssen, damit sie ihn zur Bushaltestelle bringt. Die 56 Jahre alte Frau arbeitet selbst jeden Tag auf Spätschicht.

Kurz vor dem fast tödlichen Messerstich in den Bauch seiner Schwester kündigt der Bruder seinen Job. „Ich wollte eine neue Arbeit finden – und eine Wohnung, die näher an der Arbeitsstelle liegt. Ich wollte weiterleben wie ein normaler Mensch.“

Ob er Kinder habe, will der Vorsitzende Richter Marcus Teich vom Angeklagten wissen. Antwort: „Ich weiß nicht, ich glaube nicht.“ Er sei nie verheiratet gewesen, ab und zu mal eine Beziehung, mehr nicht.

Ein Polizist tritt in den Zeugenstand. Er erinnert sich, wie der Angeklagte am Tattag mittags auf der Wache erschien und angab, einen Mann im Rollstuhl zu suchen. Es ging um die Begleichung dubioser Schulden. Der Zeuge: „Der lief auf und ab, einfach nur wirr, wie psychisch erkrankt.“

Der Arzt, der die schwerst verletzte Frau notoperierte, erzählt von freiliegenden Darmschlingen und einer „mindestens sechs bis sieben Zentimeter tiefen Stichwunde“. Damit endet die Beweisaufnahme. Für heute wird das Urteil erwartet.

Der Prozess wird um 9 Uhr im Saal 201 fortgesetzt.