Angeklagter bittet seine Schwester um Vergebung

Zu Prozessbeginn bespricht Rechtsanwalt Dirk Löber (r.) sich am Landgericht Hagen mit seinem Mandanten (Mitte). Links: Russisch-Dolmetscher Igor Plotkin aus Dortmund.

Lüdenscheid - Der Vorwurf des versuchten Totschlags steht im Raum. Zum ersten Mal nach der lebengefährlichen Messerattacke am 21. November in einer Gevelndorfer Wohnung tritt der Angeklagte (44) seiner zwölf Jahre älteren Schwester gegenüber.

Er steht auf und bittet sie im Gerichtssaal unter Tränen um Vergebung. „Das wollte ich nicht! Ich kann es nicht rückgängig machen. Damit muss ich jetzt weiterleben.“

Nach Gesprächen zwischen den Prozessbeteiligten skizziert der Vorsitzende Richter Marcus Teich die möglichen Rechtsfolgen: Sollte eine eingeschränkte Schuldfähigkeit zur Tatzeit und darüber hinaus ein Rücktritt von der versuchten Tötungsabsicht feststellbar sein, sei ein Urteil im Bereich von drei Jahren möglich, gegebenenfalls auch die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt.

Zum Auftakt der Hauptverhandlung widerspricht Strafverteidiger Dirk Löber der Verwertbarkeit der Angaben, die sein Mandant im Ermittlungsverfahren zu der Tat gemacht hat.

In der Anklageschrift steht zwar, der 44-Jährige habe seiner Schwester das Messer in den Bauch gerammt, „um sie zu töten“. Doch die polizeiliche Vernehmung sei ohne ausreichende Sprachkenntnisse, ohne Dolmetscher und ohne Pflichtverteidiger erfolgt.

Der Angeklagte, sagt Löber, stelle nicht in Frage, zugestochen und das Opfer schwer verletzt zu haben. Doch dessen Erinnerungen seien „lückenhaft“, und die Tat tue ihm „außerordentlich leid“.

Tatsächlich berichtet der 44-Jährige in knappen Worten von seiner Lebenssituation. Die Arbeit sei sehr schwer gewesen, weshalb er wenige Tage vor der Tat gekündigt hatte. Die Tage in der gemeinsamen Wohnung versanken offenbar im Alkohol- und Drogennebel.

Der 66-jährige Nachbar, der die blutende Frau schließlich aus der Wohnung zog und in seiner Küche in Sicherheit brachte, ist sicher: „Er war betrunken.“ Und: „Das liegt alles nur am Alkohol, sonst ist er eigentlich ganz friedlich“.

Direkt nach der Tat ergab ein Alcotest der Polizei einen Wert von 0,6 Promille. Das Opfer des Angriffs wurde notoperiert und blieb vier Tage stationär im Krankenhaus. „Mir geht's gut“, sagt die Zeugin auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters. „Keine Organe getroffen, ich kann wieder vollständig arbeiten gehen.“

Doch seelisch macht die Frau einen anderen Eindruck. Sie sagt über ihren Bruder, er sei früher „nicht so“ gewesen. Elf Jahre habe er bei ihr gewohnt. Sie fügt hinzu: „Er ist lieb!“ Marcus Teich fragt sie, ob sie wieder mit ihm zusammen wohnen wolle. Da weint sie und antwortet: „Ja, wenn er das will.“

Der Prozess wird am Donnerstag um 9 Uhr im Saal 201 des Landgerichts fortgesetzt.