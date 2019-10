Mann attackiert Taxifahrer mit Pfefferspray - vor den Augen der Polizei

Lüdenscheid - Ausgerechnet als ein 46-Jähriger gerade einen Taxifahrer anpöbelte und attackierte, kam eine Polizeistreife vorbei.

Die Polizei ermittelt wegen eines Angriffs auf einen Taxifahrer gegen einen 46-jährigen Lüdenscheider.

Der Mann ärgerte sich am Donnerstag gegen 0.30 Uhr an der Knapper Straße offenbar darüber, dass das Taxi mit laufendem Motor am Straßenrand stand. Er klopfte ans Beifahrerfenster, der Taxifahrer ließ die Scheibe runter, da pöbelte der Passant sein Opfer an und spuckte ihm ins Gesicht und entfernte sich.

Als der Fahrer ausstieg, um den Mann zu verfolgen, besprühte der ihn noch mit Pfefferspray. Eine zufällig vorbei kommende Polizeistreife wurde auf den Streit aufmerksam und griff ein.

Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und stellten die Sprayflasche sicher.

