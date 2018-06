Versuchter Mord: Angeklagter bestreitet die Tat

Lüdenscheid - Ein heute 51 Jahre alter Mann soll im Dezember mit einem Messer über seine schlafende Ehefrau hergefallen und sie schwer verletzt haben. Der Angeklagte streitet die Tat ab.

Die Familie ist sich einig: Der Vater (51) ist sehr krank. Wie lange schon, das ist noch nicht klar. Aber es gab offenbar Ereignisse, die die Symptome verschlimmerten.

Bis die Lage in der Wohnung an der Lösenbacher Straße eskalierte. Am Ende kam die Mutter, durch Messerstiche in Gesicht und Hals schwer verletzt, ins Klinikum, die Kinder sperrten das Familienoberhaupt im Klo ein und riefen die Polizei, dann kam er ins Gefängnis.

Das Schwurgericht tagt – und hat es schwer, den Gedankengängen des Angeklagten zu folgen. Der ist überzeugt: „Die lügen alle!“ Er habe nicht auf seine schlafende Frau eingestochen, sondern ihr das Messer aus der Hand gewunden, „damit sie sich nicht selbst verletzt“.

Ansonsten werde er seit 20 Jahren in der Familie bedroht. „Meine Frau ist Araberin, ich bin Kurde.“ Sie habe die Gelegenheit gehabt, ihn ins Gefängnis zu bringen, „und das hat sie jetzt geschafft“.

Unübersichtliches Gedankengebäude

Das Gedankengebäude des Angeklagten bleibt unübersichtlich, seine Aussage wirkt konfus und widersprüchlich. Er erzählt über Gräber, die sie für ihn und seine Kinder im Keller schon ausgehoben hätten. Die Familie sage ihm: „Wir sind viele, ihr seid wenige, wir bringen euch um.“ Es gebe „keine Gewährleistung für unser Leben“.

Erst die Aussagen des Opfers und von dreien der fünf Kinder sowie des Bruders des Angeklagten bringen etwas mehr Klarheit. „Früher ging's ihm sehr gut“, sagt die Ehefrau. Doch dann habe er seine Tabletten nicht mehr genommen und ärztliche Untersuchungen abgelehnt.

Ein Neurologe verordnet Tropfen, die sie ihrem Mann in den Tee und ins Essen schmuggelt. Der erwischt sie dabei und nimmt keine Nahrung oder Getränke mehr von ihr an.

Sie sagt immer wieder „Er ist krank“, schaut den Vorsitzenden Richter Marcus Teich dabei direkt an und tippt sich an die Stirn. „Er denkt, jemand wird kommen und ihn umbringen.“

"Das Schlimmste, was uns passieren konnte"

Ihr Mann quasselt wiederholt dazwischen, gestikuliert oder lacht laut. Strafverteidiger Frank-Peter Rüggeberg und der Dolmetscher haben Mühe, den 51-Jährigen im Zaum zu halten.

Es sind wohl zwei Ereignisse, die den Gesundheitszustand des Mannes verschlechtern. Zunächst ein Streit mit einem seiner Söhne – mit der Folge, dass der die Wohnung verlässt.

Und dann „das Schlimmste, was uns passieren konnte“, wie der jüngste Sohn sagt: Sein ältester Bruder wird festgenommen und mit zwei Komplizen wegen Drogenhandels in großem Stil angeklagt. Sein Prozess läuft derzeit (wir berichteten).

Der kleine Bruder sagt über seinen Vater: „Wenn ich ihn so sehe, dann tut er mir sehr leid.“

Der Prozess wird am 12. Juni um 9 Uhr im Saal 201 des Landgerichts Hagen fortgesetzt.