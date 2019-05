Verfahren gegen mutmaßlichen Kinderschänder zieht sich länger hin

Lüdenscheid - Die beiden Töchter des Mannes, dem schwerer Kindesmissbrauch und Vergewaltigung vorgeworfen wird, werden aller Voraussicht nach am 28. Juni als Zeuginnen vor der 1. großen Strafkammer des Hagener Landgerichts aussagen.

Die Kammer setzte den Prozess gegen den mutmaßlichen Kinderschänder heute mit der Vernehmung weiterer Zeugen fort. Die juristische Lage ist nach der Einlassung des Angeklagten noch weitgehend unklar.

Weil er die ihm vorgeworfenen Verbrechen bestreitet, zwingt er seine beiden Töchter zu Zeugenaussagen. Eine Sozialpädagogin sprach am zweiten Verhandlungstag von der Gefahr der „Retraumatisierung“ der Mädchen.

Ausgang des Verfahrens noch offen

So offen sich der Ausgang des Verfahrens zum jetzigen Zeitpunkt darstellt, so widersprüchlich sind die Angaben des 32-Jährigen auf der einen und Zeugen aus seinem ehemaligen Umfeld auf der anderen Seite. So beschreibt der Lüdenscheider, verteidigt von Rechtsanwalt Dominik Petereit, das Verhältnis zu der Frau, die ihn beim Jugendamt angezeigt hat, als „schlecht“.

Mehr zu diesem Prozess

Der angebliche Grund: „Ich habe sie mal abblitzen lassen.“ Die Frau (29) selbst bestreitet das im Zeugenstand. Der Angeklagte sei vielmehr „freundlich und hilfsbereit“ gewesen. Inzwischen ist sie mit dessen 17-jährigem Sohn liiert, das Paar hat ein gemeinsames Kind und lebt mittlerweile in Neuss.

Die Zeugin war zur Tatzeit mit der Mutter der Mädchen befreundet und hatte nach eigenen Angaben mit einem der Kinder, damals sechs oder sieben Jahre alt, über die vermeintlichen Vorfälle gesprochen. Das Mädchen habe Schmerzen gehabt „und sich immer die Hand an den Unterbauch gehalten“.

"Da habe ich das Jugendamt eingeschaltet"

Von ihrer Freundin habe sie erwartet, dass sie ihre Kinder beschützt, „hat sie aber nicht“. Stattdessen habe sie sie wieder zu deren Vater gelassen. „Da habe ich das Jugendamt eingeschaltet.“

Der endgültige Bruch der Freundschaft zwischen den Frauen hat jedoch offenbar einen anderen Grund. Denn der junge Lebensgefährte und Vater des Babys der 29-Jährigen gilt als geistig behindert. Seine Mutter verwaltete nach den Worten der Zeugin das Geld ihres Sohnes. „Die hat einfach sein Konto leer geräumt.“

Das Verfahren wird sich aller Voraussicht nach länger hinziehen als geplant. Die Zeugenvernehmung der beiden Mädchen ist unvermeidlich. Doch sie werden laut Kammer erst für den 28. Juni vorgeladen.