Vorläufiger Tiefpunkt der Biographie ist erreicht

Lüdenscheid - Ein 44 Jahre alter Mann muss sich wegen bewaffneten Handels mit Drogen in nicht geringer Menge vor dem Landgericht Hagen verantworten. Der Angeklagte legt ein Geständnis ab.

Ein handgeschriebener Brief im Dienstfach eines Polizisten leitet den Anfang vom Ende ein. Der Schreiber bringt die Drogenfahnder auf die Spur eines mutmaßlichen bewaffneten Dealers.

Der sitzt jetzt recht kleinlaut auf der Anklagebank vor der 1. großen Strafkammer. Den 44-Jährigen erwartet voraussichtlich eine Freiheitsstrafe zwischen fünf und sechs Jahren.

Das ist der vorläufige Tiefpunkt einer verkorksten Biographie: die frühe Trennung der Eltern, Jugendjahre in der Obhut der Großeltern, falsche Freunde, fünf abgebrochene Ausbildungen, Drogenerfahrungen, Langzeitarbeitslosigkeit, eine Freundin, und mit der ein gemeinsamer Sohn.

Aber: „Ich habe sie nicht gut behandelt“, sagt der Angeklagte. Er trennt sich, tut sich mit einer Heroinsüchtigen zusammen. Der Abwärtsstrudel treibt ihn drei Jahre später in die Arme einer anderen Frau, ebenfalls heroinabhängig.

Es folgen Straftaten, vornehmlich Diebstähle, aber auch gemeinschaftliche Körperverletzung. Inzwischen ist er hochgradig süchtig. Während er in Dortmund im Knast sitzt, stirbt seine Oma, kurz darauf auch seine Mutter.

Er erbt, angeblich 50 000 Euro. Dass davon fast nichts mehr übrig ist, liegt nach Darstellung des 44-Jährigen an drei Unbekannten, die ihn in seiner Wohnung überfallen und ausgeraubt haben. „Das mit dem Geld hatte sich wohl rumgesprochen“, sagt er.

Die Polizisten haben den Brief des Informanten gelesen und kommen am 21. November 2016 zur Durchsuchung. Sie finden, verstreut in der Wohnung, Heroin und Marihuana, offenbar für den Eigenbedarf. Dazu ein paar Gramm Ecstasy und – in einem Camping-Kühlschrank – ein knappes Pfund Amphetamin für den Weiterverkauf.

Auf dem Kühlschrank: eine Schreckschusspistole. Die Staatsanwältin geht davon aus, dass er sie zur Verteidigung seines Drogenbesitzes hatte.

Strafverteidigerin Julia Kusztelak schafft es, die Kammer unter Vorsitz von Richter Jörg Weber-Schmitz zu einem Verständigungsgespräch zu bewegen. Das Ziel ist eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt, die Bedingung ein umfassendes Geständnis.

Der Hagener Psychotherapeut Dr. Nikolaus Grünherz befürwortet eine solche Maßnahme. Wenn es gut läuft für den Angeklagten, kommt er für sechs Monate in den „Vorwegvollzug“, dann in eine Langzeittherapie – und könnte danach nach Hause gehen.

Der Prozess wird am 13. Juni um 9.30 Uhr im Saal 201 des Landgerichts Hagen fortgesetzt.